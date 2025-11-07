Lối thoát cho Mainoo

Theo nhà báo Fabrizio Romano, West Ham đang đưa ra lời đề nghị đặc biệt dành cho Kobbie Mainoo: một suất đá chính ngay khi anh gia nhập đội bóng.

Đây là nỗ lực của HLV Nuno Espírito Santo nhằm tăng cường tuyến giữa cho “Búa tạ” trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Nhà báo Romano cho biết Mainoo vẫn để ngỏ khả năng rời Manchester United theo dạng cho mượn trong nửa sau mùa giải. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng thuộc về đội chủ sân Old Trafford. Cầu thủ 20 tuổi mong muốn được thi đấu thường xuyên trong sáu tháng, trước khi trở lại MU vào mùa hè.

Mainoo là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Anh hiện nay. Anh gây ấn tượng với lối chơi điềm tĩnh, khả năng kiểm soát bóng chắc chắn và nhãn quan chiến thuật sắc bén. Tuy vậy, tại MU, cơ hội ra sân của anh trở nên hạn chế do sự xuất hiện của những tân binh và việc HLV Ruben Amorim ưu tiên kinh nghiệm trong giai đoạn khó khăn.

West Ham coi đây là cơ hội hiếm để bổ sung sức trẻ cho hàng tiền vệ. HLV Nuno Espírito Santo tin rằng Mainoo có thể mang lại sự cân bằng cho đội, đồng thời giúp “Búa tạ” duy trì phong độ ổn định ở Premier League.

Nếu thương vụ được thông qua, Mainoo sẽ có cơ hội ra sân nhiều hơn trong môi trường ít áp lực hơn, trước khi trở lại Old Trafford để khẳng định mình trong màu áo Manchester United.