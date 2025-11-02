Zirkzee và Mainoo nhận thông điệp lạnh lùng từ Amorim

Manchester United rời sân City Ground với trận hòa 2-2 trước Nottingham Forest tối 1/11. Họ nối dài chuỗi bất bại lên bốn trận.

Joshua Zirkzee bị thất sủng ở MU.

Nhưng sau 90 phút đầy thất vọng, hai cái tên phải nhận “tín hiệu lạnh” từ HLV Ruben Amorim: Joshua Zirkzee và Kobbie Mainoo.

Manchester United chơi mờ nhạt trong phần lớn trận đấu. Hai bàn thắng của họ đều đến từ các tình huống cố định. Hàng công thiếu sức sáng tạo, tuyến giữa kém liên kết, và hàng thủ nhiều lần mất tập trung. Song, Amorim vẫn chỉ dùng hai quyền thay người. Ông không trao cơ hội cho Zirkzee và Mainoo dù cả hai đã khởi động suốt hiệp hai.

Quyết định ấy mang ý nghĩa rõ ràng. Amorim không tin rằng họ đủ khả năng xoay chuyển trận đấu. Hai cầu thủ trẻ ngồi ngoài nhìn đồng đội thi đấu bế tắc. Họ hiểu rằng mình không còn nằm trong kế hoạch chính của HLV người Bồ Đào Nha.

Nếu đây là một thử nghiệm chiến thuật, người hâm mộ có thể thông cảm. Nhưng Manchester United hôm đó không chơi tốt. Việc giữ nguyên đội hình chỉ khiến sự im lặng của Amorim trở thành một thông điệp nặng nề hơn. Đó là “lá phiếu bất tín nhiệm” cho Zirkzee và Mainoo.

Theo báo chí Anh, cả hai đều đang xem xét tương lai. Zirkzee được nhiều đội bóng ở Serie A và Premier League quan tâm. Mainoo từng muốn rời đi theo dạng cho mượn trong mùa hè, nhưng Amorim ngăn lại với lý do “đội cần cậu ấy”. Giờ đây, lý do ấy không còn thuyết phục.

Manchester United mong giữ họ ít nhất đến hết tháng 1. CLB sẽ mất Amad Diallo và Bryan Mbeumo khi Cúp châu Phi khởi tranh. Nhưng mong muốn ấy có thể không thành hiện thực. Một cầu thủ trẻ không được ra sân sẽ sớm tìm cơ hội khác.

Nếu họ ra đi, Manchester United phải chiêu mộ người thay thế. Amorim hoàn toàn có thể tránh điều đó bằng cách trao thêm thời gian thi đấu. Nhưng hành động ở City Ground cho thấy ông không sẵn sàng.

Khi niềm tin biến mất, cánh cửa cũng dần khép lại. Với Zirkzee và Mainoo, trận hòa trước Forest có thể là dấu mốc mở đầu cho cuộc chia tay không tránh khỏi.