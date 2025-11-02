MU chưa cho fan cắt tóc

Frank Ilett - cổ động viên trung thành của MU đang sống tại Tây Ban Nha, lại phải tạm gác kéo thêm một lần nữa.

Frank Ilett lại phải chờ MU bắt đầu chuỗi thắng trận mới.

Đội bóng Frank Ilett yêu mến vừa bị Nottingham Forest cầm hòa 2-2 thuộc vòng 10 Premier League đêm 1/11, chấm dứt hy vọng hoàn tất "lời thề 5 chiến thắng liên tiếp" mà anh đặt ra cách đây hơn một năm.

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, khi MU khởi đầu mùa giải chật vật. Ilett nảy ra ý tưởng chỉ cắt tóc khi đội bóng thắng liền 5 trận – như cách động viên tinh thần trong giai đoạn u ám. Không ngờ trò đùa ấy trở thành hiện tượng. Sau gần 12 tháng, mái tóc xoăn tít của anh gây chú ý trong cộng đồng fan "Quỷ đỏ".

"Đó là một hành trình điên rồ. Tôi không nghĩ mái tóc mình – hay lượng người theo dõi – lại có thể lớn đến vậy", Ilett chia sẻ trên BBC Radio Manchester.

Gần một năm qua, MU nhiều lần giúp anh suýt được cắt tóc. Gần nhất là chuỗi 3 trận thắng trước Sunderland, Liverpool và Brighton, tưởng chừng mở ra cơ hội. Nhưng trận hòa đáng tiếc trước Nottingham Forest khiến kế hoạch cắt tóc lại phải hoãn vô thời hạn.

Ilett vẫn giữ niềm tin, dù thừa nhận: "Tôi hy vọng đến cuối năm nay mình sẽ được cắt tóc". Song với lịch thi đấu dày đặc sắp tới, lời hứa ấy có lẽ còn kéo dài.

Đêm 1/11, MU bị Forest cầm hòa 2-2 ở vòng 10 Premier League. Casemiro mở tỷ số, nhưng Forest ghi liền 2 bàn chóng vánh đầu hiệp 2 để dẫn ngược 2-1. Trong thế trận bế tắc, MU có bàn gỡ sau khoảnh khắc tung cú volley đẳng cấp của Amad Diallo ở phút 81.

"Quỷ đỏ" đứt mạch toàn thắng và chỉ có 1 điểm trước đối thủ đứng hạng 18. Sau 10 trận, MU tạm đứng thứ 5 với 17 điểm.