Bàn thắng của MU khiến fan phẫn nộ

Tối 1/11, trận Nottingham Forest gặp Manchester United thuộc vòng 10 Premier League bùng nổ tranh cãi dữ dội quanh bàn mở tỷ số của Casemiro.

Bóng dường như còn nằm trên vạch vôi.

Phút 34 trên sân City Ground, từ quả phạt góc của Bruno Fernandes, Casemiro bật cao đánh đầu đưa MU vượt lên dẫn 1-0. Tuy nhiên, tranh cãi lập tức bùng lên. Ở tình huống trước đó, trái bóng dường như còn nằm trên vạch vôi sau pha phá bóng của một cầu thủ Forest, tức chưa hoàn toàn ra khỏi cuộc.

Các cầu thủ chủ nhà cho rằng trọng tài bỏ qua chi tiết quan trọng này, trong khi VAR cũng không can thiệp. Trên khán đài City Ground, người hâm mộ Forest phản ứng dữ dội, còn ban huấn luyện của đội chủ nhà cũng phẫn nộ. Dù vậy, trọng tài chính vẫn cho "Quỷ đỏ" hưởng phạt góc, dẫn tới pha lập công của Casemiro.

Bình luận trên Sky Sports, trọng tài Mike Dean nhận định: "Bóng chưa ra ngoài. Quả bóng còn cách khá xa đường biên. Trọng tài chỉ phán đoán, đó hoàn toàn là một pha đoán mò".

Phóng viên Peter Smith của Sky Sports có mặt tại sân cho hay: "Tiếng la ó vang khắp sân City Ground. Các cầu thủ Forest giận dữ với quyết định cho MU hưởng phạt góc dẫn đến bàn mở tỷ số. Các pha quay chậm dường như cho thấy trái bóng chưa hoàn toàn vượt qua vạch vôi. Pha bóng sẽ còn được mổ xẻ thêm nhiều lần".

Sau 45 phút, MU đang tạm dẫn 1-0 và thi đấu tự tin hơn sau bàn thắng. Casemiro tiếp tục cho thấy giá trị với phong độ ổn định, còn Bruno Fernandes vẫn là “nhạc trưởng” trong mọi đường lên bóng của "Quỷ đỏ".

Trận đấu vẫn còn nhiều kịch tính phía trước, khi Nottingham Forest – đang khát điểm để thoát khỏi nhóm cuối bảng – chắc chắn sẽ vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai. Nhưng dù kết quả ra sao, bàn thắng gây tranh cãi chắc chắn sẽ còn được nhắc tới nhiều sau tiếng còi mãn cuộc.

