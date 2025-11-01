MU bị đội hạng 18 cầm hòa

Đêm 1/11, MU bị Nottingham cầm hòa 2-2 ở vòng 10 Premier League.

Trong chuyến làm khách tại City Ground, Ruben Amorim có quyết định chưa từng có kể từ khi lên nắm quyền tại MU, đó là giữ nguyên 11 cái tên ở đội hình xuất phát.

Với bộ khung đang có phong độ cao, "Quỷ đỏ" tạo thế trận chắc chắn trước đối thủ họ để thua 3 trong 4 lần đối đầu gần nhất. Luke Shaw tiếp tục phong độ ấn tượng với hàng loạt tình huống cắt, phá bóng chuẩn xác. Trong khung gỗ, Senne Lammens cho thấy sự tập trung với hai tình huống cứu thua ấn tượng trước nỗ lực dứt điểm của Dan Ndoye.

Ở mặt trận tấn công, Benjamin Sesko được dồn khá nhiều bóng nhưng một mình tiền đạo người Slovenia không thể tạo khác biệt trước hàng thủ đội chủ nhà. Đến phút 34, MU mới có lần dứt điểm trúng đích đầu tiên và ngay lập tức thu về bàn thắng. Casemiro mang niềm vui cho số ít CĐV đội khách với pha đánh đầu dũng mãnh. Bruno Fernandes là chủ nhân pha kiến tạo từ chấm phạt góc.

MU chơi chắc chắn trong hiệp một.

Cầu thủ Nottingham và HLV Sean Dyche phản ứng dữ dội sau bàn thua. Tổ trọng tài dường như mắc lỗi khi cho "Quỷ đỏ" hưởng quả phạt góc.

Ngay đầu hiệp hai, Nottingham tràn lên tấn công và có bàn gỡ hòa ở ngay phút 49. Từ pha treo bóng bên cánh phải, Morgan Gibbs-White đánh đầu từ cự ly gần, không cho Lammens cơ hội cản phá.

Khi MU còn chưa kịp chỉnh đốn đội hình, bàn thua thứ 2 đã đến ở ngay phút 50. Hàng thủ MU không thể làm chủ một pha bóng bổng, tạo co hội cho Nicolo Savona dứt điểm cận thành, đưa chủ nhà dẫn ngược 2-1.

Hàng thủ MU chơi như mơ ngủ.

Sau 2 bàn thắng liên tiếp, Nottingham lùi toàn bộ đội hình về phòng ngự. Trong lần hiếm hoi có khoảng trống, cú sút xa ở phút 61 của Bruno lại đưa bóng đi trúng cột. Ở pha băng vào đá bồi, Casemiro bỏ lỡ đáng tiếc.

Trong thế trận bế tắc, MU bất ngờ có bàn gỡ sau khoảnh khắc tỏa sáng của Amad ở phút 81. Từ nỗ lực phá bóng bằng đầu của hậu vệ đội chủ nhà, cầu thủ người Bờ Biển Ngà bắt volley kỹ thuật từ ngoài vùng cấm, không cho thủ thành Matz Sels cơ hội cản phá.

Kịch tính được đẩy lên ở quãng thời gian bù giờ. Phút 90+3, Amad lại có cơ hội dứt điểm nhưng lần này, bóng đã bị Murillo cản lại ngay trên vạch vôi.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên với sự tiếc nuối dành cho MU. "Quỷ đỏ" đứt mạch toàn thắng và chỉ có 1 điểm trước đối thủ đứng hạng 18.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.