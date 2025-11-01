Bí mật sau quyết định chọn Amorim của MU

Theo The Athletic, MU cân nhắc tới 6 ứng viên trước khi đặt niềm tin vào Ruben Amorim, cho thấy quá trình tuyển chọn HLV khắt khe của CLB chủ sân Old Trafford.

Amorim ban đầu không được MU cân nhắc.

Sau khi sa thải Erik ten Hag hồi tháng 10/2024 vì khởi đầu tệ hại, giới chủ MU khởi động chiến dịch tìm người kế nhiệm. Một hệ thống "phân tích dữ liệu toàn diện" được triển khai nhằm xác định HLV phù hợp nhất với tầm nhìn mới của CLB, ưu tiên những người theo triết lý tấn công 4-3-3 và có kinh nghiệm ở Premier League.

Từ quá trình sàng lọc khắt khe, 6 cái tên nổi bật được chọn ra gồm Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Roberto De Zerbi, Thomas Frank, Marco Silva và Graham Potter. MU thậm chí liên hệ không chính thức với cả 6 người, tổ chức các cuộc trao đổi trực tiếp hoặc trực tuyến. Trong đó, Tuchel và De Zerbi là 2 ứng viên được đánh giá cao nhất, nhưng Tuchel sau đó chọn dẫn dắt tuyển Anh, còn De Zerbi không đạt được thỏa thuận.

Đáng chú ý, Ruben Amorim ban đầu không có tên trong danh sách do thiếu kinh nghiệm tại Anh và phong cách chiến thuật khác biệt. Tuy vậy, trong quá trình thảo luận, cái tên Amorim liên tục được nhắc đến khi nhiều đại diện cầu thủ và HLV coi ông là "người có thể trở thành Pep Guardiola mới".

Cùng thời điểm, Thiago Motta cũng từng được cân nhắc. Cuối cùng, sau nhiều vòng đánh giá, INEOS quyết định trao cơ hội cho Amorim vào tháng 11/2024.

Dù mùa đầu tiên dưới thời HLV người Bồ Đào Nha chứng kiến MU rơi xuống vị trí thấp nhất lịch sử Premier League, ông vẫn giúp đội bóng vào tới chung kết Europa League. Gần đây, "Quỷ đỏ" chơi khởi sắc với 3 chiến thắng liên tiếp, mở ra hy vọng rằng lựa chọn của MU cuối cùng cũng bắt đầu cho trái ngọt.