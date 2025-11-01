Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bí mật sau quyết định chọn Amorim của MU

  • Thứ bảy, 1/11/2025 20:06 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Theo The Athletic, MU cân nhắc tới 6 ứng viên trước khi đặt niềm tin vào Ruben Amorim, cho thấy quá trình tuyển chọn HLV khắt khe của CLB chủ sân Old Trafford.

Amorim ban đầu không được MU cân nhắc.

Sau khi sa thải Erik ten Hag hồi tháng 10/2024 vì khởi đầu tệ hại, giới chủ MU khởi động chiến dịch tìm người kế nhiệm. Một hệ thống "phân tích dữ liệu toàn diện" được triển khai nhằm xác định HLV phù hợp nhất với tầm nhìn mới của CLB, ưu tiên những người theo triết lý tấn công 4-3-3 và có kinh nghiệm ở Premier League.

Từ quá trình sàng lọc khắt khe, 6 cái tên nổi bật được chọn ra gồm Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Roberto De Zerbi, Thomas Frank, Marco Silva và Graham Potter. MU thậm chí liên hệ không chính thức với cả 6 người, tổ chức các cuộc trao đổi trực tiếp hoặc trực tuyến. Trong đó, Tuchel và De Zerbi là 2 ứng viên được đánh giá cao nhất, nhưng Tuchel sau đó chọn dẫn dắt tuyển Anh, còn De Zerbi không đạt được thỏa thuận.

Đáng chú ý, Ruben Amorim ban đầu không có tên trong danh sách do thiếu kinh nghiệm tại Anh và phong cách chiến thuật khác biệt. Tuy vậy, trong quá trình thảo luận, cái tên Amorim liên tục được nhắc đến khi nhiều đại diện cầu thủ và HLV coi ông là "người có thể trở thành Pep Guardiola mới".

Cùng thời điểm, Thiago Motta cũng từng được cân nhắc. Cuối cùng, sau nhiều vòng đánh giá, INEOS quyết định trao cơ hội cho Amorim vào tháng 11/2024.

Dù mùa đầu tiên dưới thời HLV người Bồ Đào Nha chứng kiến MU rơi xuống vị trí thấp nhất lịch sử Premier League, ông vẫn giúp đội bóng vào tới chung kết Europa League. Gần đây, "Quỷ đỏ" chơi khởi sắc với 3 chiến thắng liên tiếp, mở ra hy vọng rằng lựa chọn của MU cuối cùng cũng bắt đầu cho trái ngọt.

MU giờ là để thưởng thức

Sau một năm đầy giông bão, Ruben Amorim cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng ở Manchester United, nơi ông học cách mỉm cười giữa khủng hoảng và gieo niềm tin vào một hành trình tái sinh thật sự.

9 giờ trước

MU tiếp tục rót tiền cho Amorim

Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox khẳng định MU có kế hoạch rõ ràng để tiếp tục đầu tư mạnh mẽ, giúp HLV Ruben Amorim xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh danh hiệu lớn.

10 giờ trước

Amorim từng cảnh báo Garnacho

HLV Ruben Amorim từng cảnh báo Chelsea về tính khí thất thường của Alejandro Garnacho và dường như thời gian đang chứng minh ông đúng.

26:1556 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

6 cái tên thay Amorim Amorim MU Southgate

    Đọc tiếp

    Duong thoat cho bong da Malaysia hinh anh

    Đường thoát cho bóng đá Malaysia

    58 phút trước 20:08 1/11/2025

    0

    Vẫn còn hy vọng cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch đang bị cáo buộc sai phạm. Con đường thoát khỏi án phạt có thể không nằm ở tòa án, mà ở bàn cờ ngoại giao.

    Con trai Ronaldo toa sang hinh anh

    Con trai Ronaldo tỏa sáng

    1 giờ trước 19:41 1/11/2025

    0

    Chiều 1/11, Cristiano Ronaldo Jr ghi bàn đầu tiên cho đội U16 Bồ Đào Nha trong trận gặp U16 Xứ Wales tại giải Torneio Taca das Federacoes (Federations Cup) diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý