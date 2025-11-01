Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU tiếp tục rót tiền cho Amorim

  Thứ bảy, 1/11/2025 11:00 (GMT+7)
Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox khẳng định MU có kế hoạch rõ ràng để tiếp tục đầu tư mạnh mẽ, giúp HLV Ruben Amorim xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh danh hiệu lớn.

Amorim nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ thượng tầng.

Từ khi Amorim được bổ nhiệm vào tháng 11/2024, MU chi gần 250 triệu bảng cho các bản hợp đồng mới – con số cho thấy quyết tâm đưa đội bóng trở lại đỉnh cao. Dưới sự dẫn dắt của ông, "Quỷ đỏ" có dấu hiệu khởi sắc với 3 chiến thắng liên tiếp trước Sunderland, Liverpool và Brighton, góp phần xua tan áp lực bao trùm Old Trafford.

Phát biểu trên trang chủ CLB, ông Wilcox nhấn mạnh: "Chúng tôi có kế hoạch rất rõ ràng. Chúng tôi biết mình cần làm gì, cải thiện ở đâu. Nếu muốn trở lại nhóm dự Champions League, giành Premier League và thậm chí Champions League, MU phải tiếp tục đầu tư đúng hướng".

Ông cũng khẳng định triết lý tuyển dụng của đội bóng sẽ tập trung vào "những cầu thủ vừa có tài năng, vừa đủ bản lĩnh để chịu áp lực và đưa đội tiến lên" – tiêu chí mà ban lãnh đạo tin rằng phù hợp với định hướng dài hạn của Amorim.

Trong khi đó, Sir Jim Ratcliffe từng tuyên bố sẵn sàng dành cho Amorim 3 năm để triển khai kế hoạch cải tổ, bất chấp những khó khăn ban đầu. Wilcox cũng đồng quan điểm, cho rằng điều quan trọng là CLB phải giữ bình tĩnh và kiên định với lộ trình đề ra.

"Chúng tôi biết mình đang tiến bộ. Sẽ có những giai đoạn khó khăn, nhưng quan trọng là phải giữ vững sự bình tĩnh, không quá hưng phấn khi thắng và cũng không bi quan khi thua", ông Wilcox kết luận.

Với sự hậu thuẫn từ thượng tầng, Amorim nhận được niềm tin lớn tại Old Trafford. Tín hiệu từ ban lãnh đạo cho thấy MU sẵn sàng bước vào chu kỳ đầu tư mới với tham vọng trở lại vị thế ông lớn châu Âu.

Minh Nghi

