Bến đỗ bất ngờ của tiền đạo MU

AC Milan tính chiêu mộ Joshua Zirkzee của MU để thay thế Santiago Gimenez đang sa sút phong độ.

Zirkzee có thể trở lại Serie A. Ảnh: Reuters.

Theo Gazzetta dello Sport, ban lãnh đạo AC Milan đang xem xét nghiêm túc việc chiêu mộ Joshua Zirkzee từ MU, trong bối cảnh đội bóng không hài lòng với phong độ của Santiago Gimenez. Chân sút người Mexico vẫn chưa ghi được bàn nào sau 9 trận đầu mùa tại Serie A.

Phong độ của Gimenez bị cho là không đáp ứng được yêu cầu chiến thuật tại Serie A. Do đó, việc chiêu mộ thêm một tiền đạo như Zirkzee được xem là giải pháp “chữa cháy” hiệu quả cho Milan.

Tại sân Old Trafford, Zirkzee hiện không được trọng dụng dưới thời Ruben Amorim, khi mới ra sân 5 trận – tất cả đều từ ghế dự bị. Trước đó, tiền đạo người Hà Lan từng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Bologna, ghi 11 bàn và 4 kiến tạo, giúp đội bóng này giành vé dự cúp châu Âu mùa 2023/24.

Milan từng cố gắng chiêu mộ Zirkzee hồi mùa hè nhưng không đạt thỏa thuận. Hiện tại, đội bóng áo đỏ - đen cân nhắc đề nghị mượn 6 tháng kèm điều khoản mua đứt, với kỳ vọng tận dụng kinh nghiệm Serie A cùng khả năng làm tường và chơi đầu tốt của chân sút 24 tuổi.

Zirkzee được xem là mẫu tiền đạo phù hợp để kết nối với mũi nhọn Rafael Leao, nhờ khả năng kiểm soát và chuyền bóng linh hoạt. Nếu thương vụ thành công, đây có thể là nước cờ đáng chờ đợi giúp Milan thật sự cạnh tranh chức vô địch Serie A mùa 2025/26.

