Cầu thủ Tottenham giải nghệ sau khi thắng MU ở chung kết Europa League

Ở tuổi 27, khi nhiều cầu thủ đang vào độ chín của sự nghiệp, Alfie Whiteman quyết định giã từ sân cỏ để trở thành nhiếp ảnh gia.

Alfie Whiteman bắt tay Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin ở chung kết Europa League 2025.

Whiteman góp mặt trong đội hình Tottenham giành Europa League 2025, song âm thầm treo găng chỉ vài tháng sau khi cùng đội nhà lên ngôi vô địch. Anh chia tay CLB mình gắn bó suốt 17 năm với chỉ một lần ra sân cho đội một.

Dù từng nhận được lời mời từ một số đội ở Championship và League One, Whiteman nói không với bóng đá chuyên nghiệp để theo đuổi đam mê điện ảnh và nhiếp ảnh. Đây là điều anh ấp ủ từ tuổi 18.

"Tôi nhận ra mình không thực sự hạnh phúc", anh chia sẻ với The Athletic. "Cuộc sống bóng đá khép kín đến ngột ngạt. Sáng tập, chiều về nhà, ngày nào cũng giống ngày nào. Tôi bắt đầu thấy mình khác biệt và các đồng đội gọi tôi là hippie (gã nghệ sĩ phóng khoáng - PV)".

Cột mốc thay đổi cuộc đời Whiteman đến khi anh gặp bạn gái cũ – một người mẫu – và qua cô, tiếp xúc với thế giới sáng tạo. "Tôi nhận ra có cả một vũ trụ ngoài kia, nơi con người tự do tạo ra cái đẹp, không bị bó buộc bởi khuôn khổ của sân cỏ", anh kể.

Rời Tottenham hè 2025, Whiteman nhanh chóng tìm được lối đi mới. Sau khi tham gia quay phim cho một chiến dịch quảng cáo tại Giải vô địch vật ngón chân thế giới (World Toe Wrestling Championship), đoạn phim ngắn do anh thực hiện được giới chuyên môn đánh giá 5 sao. Từ đó, Whiteman ký hợp đồng với Somesuch, hãng sản xuất danh tiếng ở London và Los Angeles - đơn vị từng giành Oscar 2022 với phim The Long Goodbye.

Hiện Whiteman sống một cuộc đời khác hẳn. Anh không còn áp lực thi đấu, không còn chấn thương, chỉ có máy ảnh, ống kính và những khung hình sống động. Anh nói vui: "Giờ tôi chỉ đá bóng vào tối thứ 5 với bạn bè, không căng thẳng, không ai đánh giá".

Ở chung kết Europa League 2025, Tottenham đánh bại MU 1-0 ở chung kết Europa League diễn ra trên sân vận động San Mames (Bilbao) với bàn thắng duy nhất của Brennan Johnson.