Vết sẹo đáng sợ của cầu thủ MU gây bão

  • Thứ sáu, 31/10/2025 11:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Lisandro Martinez trở lại sân tập cùng MU sau 9 tháng dưỡng thương đang khiến mạng xã hội bùng nổ.

Vet seo dang so anh 1

Vết sẹo dài của Martinez sau ca chấn thương.

Vết sẹo dài, hằn sâu trên đầu gối trái của trung vệ người Argentina minh chứng cho quãng thời gian chiến đấu khốc liệt với chấn thương.

Tài khoản X chính thức của MU đăng tải hình ảnh Martinez và nhanh chóng thu về hơn 3,5 triệu lượt xem chỉ sau một ngày. Bên dưới bài đăng, fan khắp thế giới để lại loạt bình luận cảm xúc và thán phục.

"Vết sẹo kể lại cả một hành trình đau đớn", "Một chiến binh thực thụ, Martinez sinh ra để chiến đấu", "Cảm ơn vì trở lại, Licha. Chúng tôi nhớ anh quá lâu", "Đây là minh chứng cho cầu thủ xứng đáng được trả những gì họ được nhận"... là phản ứng chung của cộng đồng mạng.

Trước chuyến làm khách đến sân của Nottingham Forest ngày 1/11, HLV Ruben Amorim xác nhận Martinez trở lại tập luyện cùng đội một sau khi đứt dây chằng chéo trước kéo, phải nghỉ tới 9 tháng.Tuy nhiên, cầu thủ người Argentina chưa đủ thể lực để góp mặt trong danh sách thi đấu.

Phát biểu trong buổi họp báo, Amorim chia sẻ: "Cậu ấy rất háo hức ra sân, nhưng chưa phải lúc. Chúng tôi phải điều chỉnh giáo án để Martinez dần lấy lại phong độ. Cậu ấy đang tiến bộ rất tốt, tập luyện chăm chỉ và mang lại tinh thần chiến đấu tuyệt vời cho toàn đội".

MU đang hồi sinh mạnh mẽ sau khởi đầu chệch choạc, thắng liên tiếp 3 trận Premier League. Trận gặp Forest hứa hẹn là thử thách không dễ dàng bởi đối thủ dưới thời Sean Dyche luôn chơi rắn, kỷ luật và phản công cực nhanh. "Quỷ đỏ" thua cả 3 lần gần nhất chạm trán Forest.

Minh Nghi

