Scholes bỏ nghề bình luận

  • Thứ năm, 30/10/2025 19:11 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Huyền thoại MU Paul Scholes tuyên bố ngừng sự nghiệp bình luận bóng đá để dành trọn thời gian chăm sóc con trai Aiden mắc chứng tự kỷ nặng và cần được theo dõi 24/7.

Cựu tiền vệ 50 tuổi cho biết quyết định không dễ dàng, nhưng là điều cần thiết khi cuộc sống của ông xoay quanh các thói quen của Aiden. Cậu con trai 20 tuổi của Scholes bị tự kỷ nặng và không thể nói, chỉ có những người thân thiết mới hiểu được âm thanh và hành động của cậu.

"Tôi không còn ở với Claire (vợ cũ), nên chúng tôi chia nhau chăm sóc Aiden mỗi tuần. Mọi thứ đều theo đúng trình tự, từ việc đi bơi, ăn pizza đến mua sô-cô-la. Dù Aiden không biết thứ trong tuần, chỉ cần nhìn hoạt động là biết hôm nay ngày gì", Scholes chia sẻ trên podcast Stick to Football cùng Gary Neville và Roy Keane.

Scholes tiết lộ thêm rằng việc làm bình luận viên khiến Aiden dễ cáu gắt, vì thói quen sinh hoạt bị xáo trộn: "Tôi thường trực Europa League vào tối thứ 5, đúng ngày Aiden ở với tôi. Nó trở nên bứt rứt, cắn, cấu… vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi biết mình phải dừng lại".

Trong quá khứ, Scholes từng giấu kín chẩn đoán của con, thậm chí bị Sir Alex Ferguson gạch tên khỏi đội hình vì phong độ sa sút do căng thẳng. "Lúc đó tôi chẳng nói với ai, vì nghĩ nói ra cũng chẳng giúp gì. Nhưng nỗi lo lớn nhất giờ đây là khi tôi không còn, ai sẽ chăm sóc nó?", Scholes nghẹn ngào.

Dù chia tay công việc bình luận, Scholes vẫn duy trì podcast riêng The Good, The Bad and The Football cùng Nicky Butt và Paddy McGuinness, nhưng tất cả đều được sắp xếp quanh lịch của Aiden.

"Tôi không muốn được thương hại", Scholes nói. "Tôi chỉ muốn con mình được sống trong sự ổn định, vì đó là điều duy nhất giúp nó cảm thấy an toàn".

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

