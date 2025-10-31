Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiết lộ bất ngờ về Bruno Fernandes

  Thứ sáu, 31/10/2025 07:52 (GMT+7)
Nguồn tin thân MU tiết lộ tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes đã kèm cặp Matheus Cunha, giúp tân binh người Brazil thích nghi và tỏa sáng trong màu áo MU.

Sau thời gian dài tịt ngòi, Cunha giải cơn khát bàn thắng khi lập công trong chiến thắng 4-2 của MU trước Brighton tại vòng 9 Premier League hôm 25/10. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh cho “Quỷ đỏ”, đồng thời là lần đầu tiên lập công cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia kể từ tháng 4.

Với màn trình diễn ấn tượng, Cunha được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận, nối tiếp phong độ thăng hoa sau khi anh cũng tỏa sáng trong chiến thắng 2-1 ngay trên sân Anfield trước đó.

Theo nguồn tin từ nội bộ MU, Bruno Fernandes tích cực hỗ trợ Cunha kể từ khi tiền đạo này chuyển đến Old Trafford từ Wolves. Mối quan hệ giữa hai cầu thủ nói tiếng Bồ Đào Nha ngày càng gắn bó. Bruno chủ động hướng dẫn Cunha trong các buổi tập và cùng anh luyện thêm giờ các kỹ năng sút phạt và phối hợp chiến thuật.

Sự chỉ dẫn của Bruno giúp Cunha cải thiện sự tự tin và khả năng kiểm soát cảm xúc, sau quãng thời gian phải ngồi ngoài vì chấn thương cơ trong trận thắng Burnley 3-2 hồi tháng 8.

Màn trình diễn ấn tượng của Cunha là tín hiệu tích cực cho MU, khi đội bóng của HLV Ruben Amorim đã giành 3 chiến thắng liên tiếp và vươn lên top 4 Premier League. Cunha đang dần chứng minh rằng, với sự trợ giúp của Bruno, anh hoàn toàn có thể trở thành một ngôi sao mới tại Old Trafford.

