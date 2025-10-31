Thủ môn 'ngả bàn đèn' ghi bàn ở phút 98

Phút 98, thủ môn Ryan Hamer ghi bàn bằng cú móc bóng ngoạn mục giúp Charnock Richard thoát thua trước St Helens và khiến cả mạng xã hội phát sốt.

Thủ môn lập siêu phẩm cứu đội ở phút 98 Hôm 30/10, thủ môn Ryan Hamer trở thành người hùng bất ngờ khi ngả người ghi bàn ở phút 98, giúp Charnock Richard hòa 2-2 nghẹt thở trước St Helens ở giải hạng bán chuyên nước Anh.

Một trận đấu tưởng chừng bình thường ở giải hạng bán chuyên nước Anh (NWCFL Premier Division) giữa Charnock Richard và St Helens gây xôn xao trên mạng xã hội khi thủ môn Ryan Hamer của đội chủ nhà ghi bàn không tưởng ở phút 98.

Khi bảng điện tử chỉ sang phút bù giờ cuối cùng, Charnock Richard bị dẫn 1-2. Trong tình huống phạt góc, Hamer quyết định bỏ khung gỗ, lao lên tham gia tấn công như một canh bạc cuối cùng. Quả treo bóng bị hàng thủ St Helens đánh đầu phá ra, nhưng bóng văng đến đúng vị trí của Hamer chờ sẵn.

Không hề do dự, thủ môn này tung người thực hiện cú ngả bàn đèn đẹp như mơ, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Một bàn thắng khó tin cả về người ghi bàn lẫn cách thức nó được thực hiện.

Sau trận đấu, tài khoản chính thức của CLB Charnock Richard đăng tải đoạn clip kèm dòng chia sẻ phấn khích: "Không thể tin nổi! Thủ môn Ryan Hamer ghi bàn bằng cú ngả bàn đèn ở phút cuối để giúp đội có được 1 điểm. Chúng tôi sẽ xem lại khoảnh khắc này suốt cả tuần".

Bàn thắng của Hamer nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng. Hàng loạt người hâm mộ để lại bình luận như: "Khoảnh khắc có một trong đời", "Anh ấy xứng đáng được thưởng lớn cho cú sút đó", "Quá tuyệt vời", "Các tiền đạo chắc cũng chỉ mơ có thế".

Kết quả 2-2 giúp Charnock Richard thoát thua và tạm vươn lên vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng. St Helens giữ vị trí thứ 7, nhưng dường như sẽ nhớ rất lâu bàn thua khó tin này.

Thủ môn mới của MU ghi bàn từ quả phạt góc Sense Lammens ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội trẻ Club Brugge trước Real Madrid ở UEFA Youth League 2019, khi mới 17 tuổi trong lúc lên tham gia tấn công vào những phút cuối trận.