Khoảnh khắc bầy ong làm loạn sân bóng
Trận đấu giữa City FC Abuja và JKU FC ở Babati, Tanzania bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của một đàn ong khổng lồ hôm 4/9.
Sense Lammens ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội trẻ Club Brugge trước Real Madrid ở UEFA Youth League 2019, khi mới 17 tuổi trong lúc lên tham gia tấn công vào những phút cuối trận.
Sáng 5/9, Lionel Messi lập cú đúp giúp Argentina hạ Venezuela 3-0 ở lượt trận thứ 17 vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.
Sáng 5/9, Lionel Messi rơi nước mắt trong trận đấu được cho là cuối cùng với tuyển Argentina trên quê hương khi tiếp đón Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.
Cầu thủ Javier Bolivar của Real Alianza Cataquera tát trọng tài nữ Vanessa Ceballos sau khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Deportivo Quique ở giải Colombia.
Đoạn clip Kobbie Mainoo phô diễn kỹ thuật trên trang cá nhân thu hút hàng triệu lượt xem, trong thời gian các CLB tạm nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế.
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son xuất hiện trong trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam với Nam Định chiều 4/9.
Dù đang trong quá trình điều trị phục hồi chấn thương nhưng tiền đạo Nguyễn Văn Toàn vẫn cố gắng chống nạng tới sân theo dõi trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Nam Định.
Các tuyển thủ Việt Nam lép vế về thể hình trước dàn ngoại binh của Nam Định trong trận giao hữu chiều 4/9.
Sáng 1/9, trong khi Luis Surez nhổ nước bọt, Sergio Busquets được nhìn thấy đấm đối phương sau thất bại 0-3 của Inter Miami trước Seattle Sounders ở chung kết Leagues Cup 2025.
Tối 31/8, Szoboszlai ghi bàn từ cú sút phạt ở khoảng cách 30 mét, giúp Liverpool thắng Arsenal 1-0 trên sân nhà.