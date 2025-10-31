Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
McTominay chốt tương lai

  • Thứ sáu, 31/10/2025 06:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Scott McTominay lên tiếng về tương lai trong bối cảnh nhiều đội bóng đang xếp hàng chờ chữ ký của ngôi sao người Scotland.

Gia nhập Napoli từ MU hè 2024, McTominay nhanh chóng trở thành hiện tượng ở Serie A. Với phong độ rực sáng cùng 13 bàn thắng, anh giúp đội bóng miền Nam lên ngôi vô địch và ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa giải, kỳ tích hiếm có cho một tân binh. Bước sang mùa 2025/26, tiền vệ 28 tuổi duy trì phong độ đỉnh cao với 4 bàn sau 11 trận, góp phần đưa Napoli dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A.

Chính màn trình diễn ổn định ấy giúp McTominay lọt vào tầm ngắm của nhiều đại gia châu Âu. Theo TEAMtalk, Barcelona cân nhắc đưa anh về sân Camp Nou để tăng cường tuyến giữa. Thương vụ này có thể giúp McTominay tái ngộ người đồng đội cũ Marcus Rashford. Ngoài ra, Tottenham và Newcastle cũng theo sát tình hình, coi McTominay là mảnh ghép hoàn hảo để gia cố tuyến giữa bằng sự năng nổ và kinh nghiệm Premier League.

Dù vậy, trong cuộc phỏng vấn với Sky Spors, McTominay dập tắt mọi đồn đoán. Anh tuyên bố rõ ràng khi được hỏi về tương lai: "Tôi đang rất hạnh phúc ở Napoli". Câu nói ngắn gọn nhưng đủ để khẳng định tình cảm mà anh dành cho CLB giúp hồi sinh sự nghiệp.

Với McTominay, Napoli không chỉ là nơi bản thân tìm lại chính mình, mà còn là bệ phóng để trở thành ngôi sao tầm châu lục, điều mà quãng thời gian ở Old Trafford chưa bao giờ mang lại.

Từ một cầu thủ bị xem thừa thãi ở MU, McTominay giờ trở thành biểu tượng mới ở sân Diego Armando Maradona. Và nếu Napoli tiếp tục thăng hoa ở Serie A lẫn Champions League, thật khó tin McTominay sẽ rời bỏ nơi đang dần biến anh thành huyền thoại mới của xứ Naples.

