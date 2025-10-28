McTominay quan trọng thế nào với Napoli?

Napoli đứng vững giữa giông bão, không chỉ nhờ chiến thắng trước Inter mà nhờ sự điềm tĩnh của người giữ nhịp - Scott McTominay, trong khi Antonio Conte vẫn tiếp tục cháy theo cách riêng của mình.

Scott McTominay bùng nổ trong màu áo Napoli.

Nếu Antonio Conte là ngọn lửa, thì Scott McTominay chính là tảng băng giúp Napoli không bị thiêu rụi. Trong một tuần mà sân Diego Armando Maradona chìm trong hỗn loạn - từ thảm bại 2-6 trước PSV ở Champions League đến những phát biểu đầy bốc hỏa của Conte - cầu thủ người Scotland lại chọn cách phản ứng trái ngược: im lặng, điềm tĩnh và thể hiện bằng hành động.

McTominay là điểm tựa

Ở Eindhoven, McTominay lập cú đúp nhưng vẫn bất lực nhìn đội mình sụp đổ. Trong khi HLV của anh bùng nổ với một “trường phái than phiền” mới - lần này không phải vì CLB thiếu đầu tư, mà vì... mua quá nhiều cầu thủ - thì McTominay chỉ nói nhẹ: “Bóng đá là vậy. Phải biết chấp nhận”. Câu nói đơn giản ấy cho thấy bản lĩnh của một thủ lĩnh thực thụ trong phòng thay đồ.

Chỉ bốn ngày sau, Napoli đối đầu Inter - đội mà họ đánh bại trong cuộc đua vô địch mùa trước. Trái ngược với Napoli đang chao đảo, Inter đến Naples với bảy chiến thắng liên tiếp. HLV Antonio Conte thừa nhận: “Họ đến đây để kết liễu chúng tôi”. Và trong khoảng 20 phút đầu, Inter thật sự định làm điều đó.

Đội khách pressing nghẹt thở, khiến hàng thủ Napoli khổ sở. Lautaro Martínez suýt mở tỷ số, Barella và Dimarco liên tục khoan phá hai biên. Thế nhưng, như một nghịch lý quen thuộc của bóng đá, Inter lại gục ngã bởi một quyết định gây tranh cãi.

Trọng tài biên cho rằng Mkhitaryan cản Di Lorenzo trong vòng cấm, dù hình ảnh quay chậm không rõ ràng. Maurizio Mariani vẫn chỉ tay vào chấm 11 m. Kevin De Bruyne lạnh lùng ghi bàn, rồi lập tức ôm gối rời sân trong nước mắt - chấn thương cũ lại tái phát.

Khoảnh khắc đó tưởng như định đoạt trận đấu. Nhưng rồi, từ một tình huống tưởng chừng vô hại đầu hiệp hai, McTominay tạo nên kiệt tác.

Spinazzola tạt bóng sang cánh phải, bóng nảy ra khỏi tầm kiểm soát - vậy mà McTominay tung cú volley chéo góc hoàn hảo, khiến thủ thành Sommer chỉ biết đứng nhìn. Một pha xử lý “truyện tranh” - tái hiện vì sao anh từng được vinh danh là Cầu thủ hay nhất Serie A mùa trước.

Scott McTominay ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của Napoli trước Inter Milan.

Inter gỡ 1-2 nhờ quả phạt đền của Çalhanoğlu, nhưng rồi họ đánh mất bình tĩnh. Một va chạm nhỏ giữa Dumfries và Olivera biến thành cuộc hỗn chiến bên đường biên. Conte, không thể đứng ngoài, cũng lao vào đôi co với Lautaro Martinez - cậu học trò cũ mà ông từng dẫn dắt đến Scudetto. Những lời qua lại nóng bỏng ấy chỉ khiến Inter thêm rối loạn.

Ngược lại, Napoli vẫn lạnh lùng như chính McTominay. Từ pha ném biên tưởng chừng vô hại, David Neres chuyền cho Anguissa, người băng lên, vượt qua hai hậu vệ và dứt điểm tinh tế, ấn định chiến thắng 3-1.

Cái đầu lạnh của McTominay

Trận thắng này không chỉ đưa Napoli trở lại ngôi đầu Serie A, vượt Milan - đội bất ngờ bị Pisa cầm hòa - mà còn khẳng định đẳng cấp của nhà vô địch. Giữa bầu không khí ngột ngạt của những lời cãi vã và áp lực, đội bóng của Conte vẫn biết cách thắng - và chiến thắng ấy mang đậm dấu ấn của McTominay.

Sau trận, Conte vẫn không kìm được mình. Ông mỉa mai Inter vì để chủ tịch Marotta ra phát biểu: “Hãy để những người thực sự thi đấu lên tiếng. Tôi luôn tự bảo vệ mình, không cần ai đóng vai ‘ông bố’”.

Câu nói ấy khiến nhiều người bật cười, bởi chính Conte từng yêu cầu ban lãnh đạo Inter lên tiếng bảo vệ mình trước báo chí. Nhưng đó mới là Conte: bốc đồng, mâu thuẫn, và không bao giờ chịu yên.

Scott McTominay mang tới sự cân bằng cho Napoli.

Hai mươi năm huấn luyện, sáu danh hiệu vô địch ở bốn CLB khác nhau - từ Juventus, Chelsea, Inter đến Napoli - Conte vẫn là chính ông: luôn cháy, đôi khi đến mức thiêu rụi cả sự bình tĩnh xung quanh. Nhưng lần này, ông có một người giữ lửa khác - Scott McTominay.

Tiền vệ người Scotland không chỉ ghi bàn, mà còn mang đến sự cân bằng. Khi Conte gào thét ngoài đường biên, McTominay lặng lẽ điều tiết nhịp độ, kéo Napoli thoát khỏi cơn hỗn loạn. Nếu Conte là trái tim, McTominay chính là bộ não - và chính sự kết hợp nghịch lý ấy đang giữ Napoli ở đỉnh Serie A.

“Chúng tôi phản ứng tuyệt vời sau thất bại ở châu Âu”, McTominay nói sau trận. “Một đêm tuyệt vời. Điều quan trọng nhất là duy trì sự ổn định”.

Câu nói ấy, giản dị mà sâu sắc, có lẽ cũng là điều Conte cần nghe nhất lúc này. Bởi giữa cơn bão, không phải ngọn lửa, mà chính cái đầu lạnh mới giúp Napoli tiếp tục đi xa.