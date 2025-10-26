McTominay ghi siêu phẩm

Đêm 25/10, Scott McTominay tiếp tục chơi hay khi giúp Napoli đè bẹp Inter Milan 3-1 thuộc vòng 8 Serie A 2025/26.

McTominay tiếp tục bùng bổ trong màu áo Napoli.

Trận đại chiến giữa Napoli và Inter Milan mang đến một khoảnh khắc để đời, với siêu phẩm của Scott McTominay. Anh thực hiện pha volley từ ngoài vùng cấm khiến cả sân Diego Armando Maradona nổ tung.

Trong bầu không khí rực lửa tại Naples, đội đương kim vô địch nhập cuộc quyết tâm khi đối đầu đối thủ trực tiếp trong cuộc đua bảo vệ ngôi vương. Kevin De Bruyne mở tỷ số ở phút 33 trên chấm phạt đền, mang lại lợi thế sớm cho Napoli. Nhưng điểm nhấn đến ở hiệp hai mang tên McTominay.

Phút 62, Leonardo Spinazzola tung đường chuyền dài chuẩn xác vượt tuyến. McTominay băng lên từ giữa sân, đón bóng trong tư thế hơi quay lưng lại khung thành. Không một nhịp chần chừ, tiền vệ người Scotland tung cú volley cực mạnh, đưa bóng găm thẳng vào góc thấp khiến thủ môn Yann Sommer bất lực. Một cú ra chân bản năng, nhưng hoàn hảo đến từng chi tiết.

Siêu phẩm volley của McTominay làm bùng nổ sân Maradona.

Các khán đài sân Maradona vỡ òa. Kể từ khi rời MU để gia nhập Napoli, McTominay thật sự tái sinh. Ngay ở mùa đầu tiên, anh trở thành nhân tố then chốt trong hành trình vô địch Serie A, đồng thời được bầu là Cầu thủ hay nhất mùa, lọt vào danh sách đề cử Quả bóng vàng.

Pha lập công trước Inter là lời khẳng định cho thấy McTominay không hề chói sáng nhất thời. Anh tiếp tục thể hiện phong độ ổn định và tinh thần chiến đấu đúng chất Scotland. Hôm 22/10, cựu sao MU lập cú đúp dù Napoli thua sốc 2-6 trước PSV Eindhoven ở Champions League.

Trận này, Andre-Frank Zambo Anguissa là người ghi bàn thứ 3 cho Napoli. Trong khi đó, Inter chỉ có được bàn danh dự do công của Hakan Calhanoglu. Với kết quả này, Napoli trở lại ngôi đầu Serie A khi hơn AC Milan và Inter lần lượt 1 và 3 điểm.