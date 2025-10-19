Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vắng Hojlund, Napoli thua sốc

  • Chủ nhật, 19/10/2025 05:40 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Rạng sáng 19/10, Napoli bất ngờ nhận thất bại 0-1 trên sân Torino ở vòng 7 Serie A.

Napoli gây thất vọng lớn khi thua Torino 0-1.

Được đánh giá cao hơn đội chủ nhà, nhưng Napoli trải qua trận đấu đáng quên. Dù vắng cả Rasmus Hojlund và Scott McTominay vì chấn thương, HLV Antonio Conte vẫn có những ngôi sao khác trong đội hình như Lorenzo Lucca hay Kevin De Bruyne. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu đáng quên của hàng công, Napoli ôm hận trước đội chủ nhà Torino.

Phút 32, từ một sai lầm chết người của hậu vệ Juan Jesus khi chuyền về bất cẩn, Giovanni Simeone, cầu thủ đang được chính Napoli đem cho Torino mượn, dễ dàng đệm bóng vào lưới trống ghi bàn thắng duy nhất trận đấu. Bị dẫn trước, Napoli dồn lên tấn công trong hiệp hai hòng tìm kiếm bàn gỡ.

HLV Conte cũng thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự nhằm cải thiện, nhưng trong ngày vắng cả Hojlund và Scott McTominay, vài cơ hội của đội khách lần lượt trôi qua trước sự vô duyên của các chân sút. Thua trận này, Napoli mất ngôi đầu Serie A bởi ở trận đấu sau đó vài giờ, Inter Milan đã có chiến thắng 1-0 quan trọng ngay trên sân AS Roma. Người ghi bàn duy nhất cho Inter là tài năng trẻ Ange-Yoan Bonny ở ngay phút thứ 6.

Trên BXH Serie A, cả Inter và Napoli đều có cùng 15 điểm sau 7 vòng, nhưng đội bóng của Conte xếp thứ hai vì thua chỉ số phụ. Cuộc đua vô địch Serie A đang gay cấn hơn bao giờ hết.

