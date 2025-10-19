Ronaldo lập siêu phẩm

Rạng sáng 19/10, Cristiano Ronaldo ghi bàn trong chiến thắng 5-1 của Al Nassr trước Al Fateh ở vòng 5 Saudi Pro League.

Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 40.

Phút 59 trận đấu trên sân Al -Awwal Park, Ronaldo đứng trước quả phạt đền nhưng anh lại không thể thực hiện thành công. Đây là lần đá hỏng penalty thứ 2 trong 3 trận gần nhất của lão tướng 40 tuổi. Trước đó, anh vừa đá hỏng 11 m trên tuyển Bồ Đào Nha.

Chỉ 1 phút sau pha bỏ lỡ, CR7 đã chuộc lỗi bằng một cú dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vùng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao, không cho thủ môn đội khách cơ hội cản phá.

Sau cú "nã đại bác" thành bàn, Ronaldo cởi áo ăn mừng đầy phấn khích. Cựu sao MU ghi bàn thứ 5 sau 5 lần ra sân tại SPL mùa này, đồng thời có pha lập công thứ 949 trong sự nghiệp. Tính riêng ở cấp CLB, CR7 đã cán mốc 800 pha lập công.

Khoảnh khắc tỏa sáng cùng màn trình diễn thăng hoa của Joao Felix giúp Al Nassr thắng tưng bừng trên sân nhà. Tiền đạo sinh năm 1999 lập hat-trick thứ 2 kể từ khi đến Trung Đông, qua đó nâng tổng thành tích ghi bàn tại SPL mùa này lên con số 10. Bàn thắng còn lại của Al Nassr được ghi bởi Kingsley Coman.

Al Nassr duy trì chuỗi trận toàn thắng từ đầu mùa, qua đó vững vàng ở ngôi đầu bảng xếp hạng với 15 điểm, hơn đội xếp thứ 2, Al Hilal khoảng cách 4 điểm. Ở vòng tiếp theo, Ronaldo và đồng đội chỉ phải đối đầu CLB mới lên hạng Al Hazem.