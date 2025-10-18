Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hai cầu thủ MU được Liverpool treo áo đấu ở Anfield

  Thứ bảy, 18/10/2025
Trước đại chiến Liverpool - MU tại Anfield, người hâm mộ bất ngờ khi áo đấu của Roy Keane và Cristiano Ronaldo được treo trang trọng trong phòng thay đồ đội khách ở Anfield.

Áo đấu của Ronaldo và Keane được treo trang trọng trong phòng thay đồ Liverpool.

Đây là nét truyền thống độc đáo của Liverpool. Nếu phòng thay đồ đội chủ nhà trưng bày áo đấu của các cầu thủ hiện tại, thì phòng thay đồ dành cho đội khách lại tôn vinh những huyền thoại từng góp mặt trên sân Anfield, bất kể họ là đối thủ. Trong danh sách này, ngoài Keane và Ronaldo, còn có Lionel Messi, Thierry Henry, Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, cùng nhiều siêu sao khác.

Hai cái tên của MU được Livrpool chọn không phải ngẫu nhiên. Cựu trung vệ Jamie Carragher - người có hàng trăm lần đối đầu "Quỷ đỏ", thậm chí đánh giá Keane và Ronaldo là "hai đối thủ hay nhất" từng đối đầu trong sự nghiệp. Dù thường xuyên chỉ trích Ronaldo, Carragher vẫn dành cho siêu sao người Bồ Đào Nha sự tôn trọng đặc biệt.

"Ronaldo trở thành cầu thủ vĩ đại ở Manchester United. Cậu ấy không phải là một tay săn bàn bẩm sinh, mà tự biến mình thành một trong những cây ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử nhờ tinh thần thép và ý chí phi thường", Carragher thừa nhận.

Chi tiết này càng làm tăng thêm sức nóng cho trận đấu tại Anfield vào tối 19/10 khi Liverpool đang khát khao chấm dứt chuỗi 3 trận thua, còn HLV Ruben Amorim của MU cần chiến thắng để xua tan nghi ngờ về tương lai.

Trong bầu không khí rực lửa ấy, sự hiện diện của áo đấu Keane và Ronaldo ở phòng thay đồ có thể là lời nhắc đầy cảm hứng cho dàn sao "Quỷ đỏ" rằng tinh thần huyền thoại vẫn còn đó và họ cần biết khơi dậy để làm nên chiến thắng.

Minh Nghi

