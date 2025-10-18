MU hỏi mua tiền vệ 85 triệu euro

Manchester United cho thấy tham vọng rõ ràng trong việc tái thiết hàng tiền vệ khi đặt vấn đề chiêu mộ Victor Froholdt, tài năng trẻ thuộc biên chế Porto.

Froholdt được MU để mắt.

Theo Fichajes, sau khi tiếp cận Froholdt, "Quỷ đỏ" dự định gửi lời đề nghị chính thức đến Porto trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Nếu thành công, đây sẽ là bước đi quan trọng trong chiến lược trẻ hóa đội hình của đội chủ sân Old Trafford.

Tuy nhiên, thương vụ này không hề dễ dàng. Porto coi Froholdt là viên ngọc quý của học viện, là nhân tố trung tâm cho kế hoạch dài hạn và đã gia hạn hợp đồng đến năm 2030, kèm theo điều khoản giải phóng lên tới 85 triệu euro.

Dù vậy, sự quan tâm mạnh mẽ từ Manchester United, Tottenham và thậm chí là Arsenal có thể khiến đội bóng Bồ Đào Nha phải cân nhắc.

Ở tuổi 19, Froholdt nổi lên như một trong những phát hiện đáng chú ý nhất của giải VĐQG Bồ Đào Nha. Sao trẻ người Đan Mạch được đánh giá cao nhờ khả năng kiểm soát nhịp độ, tư duy chiến thuật chững chạc và thể lực dồi dào, giúp anh có thể thi đấu linh hoạt ở cả vai trò tiền vệ phòng ngự lẫn tiền vệ trung tâm. Những phẩm chất đó khiến anh trở thành mẫu cầu thủ lý tưởng trong triết lý bóng đá mà Ruben Amorim đang cố gắng xây dựng tại Old Trafford.

Man United xemFroholdt là mục tiêu khả thi hơn so với các cái tên như Adam Wharton hay Carlos Baleba, vốn có giá chuyển nhượng quá cao và khó tiếp cận trong tháng 1. Với Froholdt, Old Trafford có thể tìm thấy một trụ cột tương lai nơi tuyến giữa, người đủ sức kế thừa vai trò của Casemiro và hỗ trợ Bruno Fernandes trong hành trình tái sinh "Quỷ đỏ".