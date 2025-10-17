Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Amorim gạch tên Casemiro

  • Thứ sáu, 17/10/2025 20:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

HLV Ruben Amorim gây ngỡ ngàng khi để Manuel Ugarte đá chính thay Casemiro ở đại chiến Liverpool - MU vào lúc 22h30 ngày 19/10 (giờ Hà Nội).

Casemiro có thể bị đẩy lên ghế dự bị ở trận gặp Liverpool.

Theo truyền thông Anh, chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn làm mới tuyến giữa bằng một cầu thủ có khả năng di chuyển và pressing tốt hơn. Trong khi Casemiro vừa thi đấu trọn 90 phút cho tuyển Brazil ở hai trận giao hữu gặp Hàn Quốc và Nhật Bản, Ugarte lại được nghỉ ngơi hoàn toàn bởi HLV Marcelo Bielsa không triệu tập anh vào đội hình Uruguay.

Điều này có thể mang lại lợi thế thể lực cho tiền vệ 23 tuổi, khi anh được đánh giá có khả năng hoạt động năng nổ và hỗ trợ phòng ngự hiệu quả hơn trước những đội bóng có cường độ pressing cao như Liverpool. Chính yếu tố này từng giúp Ugarte được chọn đá chính trong trận gặp Man City đầu mùa và kết quả khi đó không tệ.

Casemiro mùa này mới có 5 lần đá chính ở Premier League, trong khi Ugarte có 2 trận ra sân từ đầu. Tuy nhiên, quyết định của Amorim có thể gây bất ngờ bởi cựu tiền vệ Real Madrid đạt phong độ khá tốt thời gian qua.

MU chưa thắng tại Anfield kể từ năm 2016 khi Wayne Rooney ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng 1-0. Lần này, Amorim hy vọng một đội hình trẻ trung, cơ động hơn, có thể giúp "Quỷ đỏ" phá dớp suốt gần một thập kỷ.

MU có quyền hy vọng khi Liverpool đang sa sút phong độ với 3 trận thua liên tiếp thời gian qua.

Câu nói của Rashford về MU gây tranh cãi

Cựu tiền đạo Wayne Rooney phản bác nhận định của Marcus Rashford rằng môi trường tại MU khiến anh khó duy trì phong độ ổn định.

5 giờ trước

Tài năng 18 tuổi của MU khiến Amorim chú ý

Huấn luyện viên trưởng Ruben Amorim dành sự chú ý đặc biệt cho tài năng trẻ Shea Lacey từ học viện.

14 giờ trước

Bí mật đời sống kín tiếng của Ronaldo

Cựu thủ môn Ben Foster tiết lộ bí mật đằng sau phong cách sống kỷ luật của Cristiano Ronaldo khi siêu sao người Bồ Đào Nha gần như không bao giờ tham gia những buổi tụ tập ở MU.

16 giờ trước

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Minh Nghi

ngỡ ngàng Casemiro Liverpool FC Casemiro MU Ugarte

    Đọc tiếp

    Cau chuyen ky la cua Lammens hinh anh

    Câu chuyện kỳ lạ của Lammens

    2 giờ trước 20:51 17/10/2025

    0

    Từng chọn khung gỗ chỉ để "đỡ phải chạy và không bị thay ra", nay Senne Lammens chuẩn bị đối mặt với thử thách lớn nhất đời mình tại Anfield.

    Bi kich gia dinh cua vo Gareth Bale hinh anh

    Bi kịch gia đình của vợ Gareth Bale

    2 giờ trước 20:50 17/10/2025

    0

    Sau ánh hào quang của Gareth Bale, vợ anh Emma Rhys-Jones từng đối mặt với bi kịch gia đình khi anh rể tự vẫn, cha ngồi tù và họ hàng vướng vào vòng xoáy ma túy lẫn bê bối.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý