Amorim gạch tên Casemiro

HLV Ruben Amorim gây ngỡ ngàng khi để Manuel Ugarte đá chính thay Casemiro ở đại chiến Liverpool - MU vào lúc 22h30 ngày 19/10 (giờ Hà Nội).

Casemiro có thể bị đẩy lên ghế dự bị ở trận gặp Liverpool.

Theo truyền thông Anh, chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn làm mới tuyến giữa bằng một cầu thủ có khả năng di chuyển và pressing tốt hơn. Trong khi Casemiro vừa thi đấu trọn 90 phút cho tuyển Brazil ở hai trận giao hữu gặp Hàn Quốc và Nhật Bản, Ugarte lại được nghỉ ngơi hoàn toàn bởi HLV Marcelo Bielsa không triệu tập anh vào đội hình Uruguay.

Điều này có thể mang lại lợi thế thể lực cho tiền vệ 23 tuổi, khi anh được đánh giá có khả năng hoạt động năng nổ và hỗ trợ phòng ngự hiệu quả hơn trước những đội bóng có cường độ pressing cao như Liverpool. Chính yếu tố này từng giúp Ugarte được chọn đá chính trong trận gặp Man City đầu mùa và kết quả khi đó không tệ.

Casemiro mùa này mới có 5 lần đá chính ở Premier League, trong khi Ugarte có 2 trận ra sân từ đầu. Tuy nhiên, quyết định của Amorim có thể gây bất ngờ bởi cựu tiền vệ Real Madrid đạt phong độ khá tốt thời gian qua.

MU chưa thắng tại Anfield kể từ năm 2016 khi Wayne Rooney ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng 1-0. Lần này, Amorim hy vọng một đội hình trẻ trung, cơ động hơn, có thể giúp "Quỷ đỏ" phá dớp suốt gần một thập kỷ.

MU có quyền hy vọng khi Liverpool đang sa sút phong độ với 3 trận thua liên tiếp thời gian qua.