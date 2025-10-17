Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bí mật đời sống kín tiếng của Ronaldo

  Thứ sáu, 17/10/2025 06:59 (GMT+7)
Cựu thủ môn Ben Foster tiết lộ bí mật đằng sau phong cách sống kỷ luật của Cristiano Ronaldo khi siêu sao người Bồ Đào Nha gần như không bao giờ tham gia những buổi tụ tập ở MU.

Ronaldo kỷ luật với bản thân từ thời trẻ.

Trên talkSPORT, Foster chia sẻ: "Ronaldo không bao giờ uống rượu. Cậu ấy chẳng hề có hứng thú với những buổi vui chơi. Ronaldo biết rõ nếu xuất hiện ở nơi đông người, kiểu gì cũng có người muốn chụp hình, bôi nhọ hoặc tìm cách hạ bệ. Vì thế, cậu ấy chọn cách tránh xa".

Theo Foster, từ những ngày đầu tiên, Ronaldo định hình cho mình một con đường duy nhất - bóng đá. Không tiệc tùng, không scandal, chỉ là tập luyện, hồi phục và tiếp tục hoàn thiện bản thân.

"Ronaldo luôn là người làm việc chăm chỉ nhất, tập trung nhất. Khi bước vào sân tập, Ronaldo ở một đẳng cấp khác. Còn ngoài sân, cậu ấy không màng tới những thứ nhỏ nhặt, chỉ muốn làm tốt nhất phần việc của mình".

Foster kết lại: "Không ai có thể làm được như Ronaldo, duy trì phong độ ấy suốt 20 năm. Cậu ấy là hiện tượng. Và đó là minh chứng cho mọi cầu thủ trẻ nếu đủ kỷ luật, đủ khát vọng và làm việc không ngừng, sự nghiệp có thể kéo dài mãi mãi".

Foster và Ronaldo từng là đồng đội tại Old Trafford trong hai mùa, trước khi CR7 chuyển sang Real Madrid năm 2009 với mức giá kỷ lục thế giới khi đó là 80 triệu bảng. Phần còn lại là lịch sử với 450 bàn thắng sau 438 trận, 4 danh hiệu Champions League, 2 lần vô địch La Liga và hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn chứng minh giá trị. Với cú đúp vào lưới Hungary tuần qua, anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử vòng loại World Cup, nâng tổng thành tích lên 948 bàn trong sự nghiệp - con số chưa từng có trong bóng đá nam.

