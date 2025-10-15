Tỷ phú Ronaldo

Ngôi sao Bồ Đào Nha trở thành tỷ phú đầu tiên trong lịch sử bóng đá, sánh vai cùng Michael Jordan, LeBron James và Tiger Woods - biểu tượng của kỷ nguyên cầu thủ-thương hiệu.

Cristiano Ronaldo bước qua mọi giới hạn của bóng đá.

Hơn hai thập niên kể từ ngày rời Madeira để gia nhập Sporting Lisbon, Cristiano Ronaldo bước qua mọi giới hạn của bóng đá. Từ chàng trai cánh phải đầy kỹ thuật ở Manchester United, anh hóa thân thành một cỗ máy ghi bàn hủy diệt, giành năm danh hiệu Champions League và năm Quả bóng vàng. Nhưng có lẽ, thứ vĩ đại nhất Ronaldo xây dựng không nằm ở số bàn thắng - mà là một đế chế mang tên CR7.

Ở tuổi 40, khi phần lớn đồng nghiệp đã treo giày, Ronaldo vẫn chạy, vẫn ghi bàn, vẫn đặt ra mục tiêu mới: World Cup 2026 và một nghìn bàn thắng trong sự nghiệp. Hợp đồng mới có thời hạn hai năm ở Saudi Arabia chỉ là bước tiếp theo trên con đường mà anh tự viết ra – một chương kết đầy tham vọng.

Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của Ronaldo cán mốc 1,4 tỷ USD , giúp anh trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên trong lịch sử chạm ngưỡng tỷ phú. Anh gia nhập nhóm tinh hoa gồm Michael Jordan, LeBron James, Tiger Woods và Roger Federer – những vận động viên vượt qua biên giới thể thao để trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu.

Từ lâu, Ronaldo không chỉ kiếm tiền nhờ bóng đá. Thương hiệu CR7 của anh hiện bao trùm thời trang, khách sạn, bất động sản, phòng gym và sản xuất nội dung số.

Người Bồ Đào Nha vẫn chờ đợi Ronaldo khép lại sự nghiệp bằng chức vô địch thế giới.



Với hàng trăm triệu người theo dõi trên mạng xã hội, Ronaldo kiếm hàng chục triệu USD mỗi năm chỉ nhờ quảng cáo và các chiến dịch trực tuyến. CR7 giờ đây không chỉ là một cầu thủ – mà là một tập đoàn di động, mang theo sức hút của một quốc gia.

Ông Andre Bernardo, Phó chủ tịch Sporting Lisbon, nhận xét tại Portugal Football Summit: “Trong thời đại kỹ thuật số, những cầu thủ như Cristiano còn mạnh mẽ hơn cả các thương hiệu lớn. Cristiano Ronaldo là thương hiệu lớn nhất thế giới – một người, một đế chế”.

Ronaldo chưa bao giờ quên nơi khởi đầu. Sporting là điểm xuất phát, là nơi mẹ anh – bà Maria Dolores – đã gửi gắm niềm tin vào cậu bé 12 tuổi mảnh khảnh. Hai thập niên sau, “đứa con của Lisbon” trở thành biểu tượng đưa tên tuổi Bồ Đào Nha vang xa khắp hành tinh.

Có tin đồn anh sẽ khép lại sự nghiệp tại Sporting, khi hợp đồng ở Saudi Arabia kết thúc vào năm 2027. Khi đó, Ronaldo sẽ bước sang tuổi 42 – tuổi mà phần lớn cầu thủ chỉ còn hoài niệm. Nhưng ở Lisbon, cánh cửa ấy sẽ luôn mở.

Người Bồ Đào Nha vẫn chờ đợi Ronaldo khép lại sự nghiệp bằng chức vô địch thế giới, để hoàn thiện bộ sưu tập danh hiệu huyền thoại: Euro 2016, Nations League 2019, và rồi - World Cup 2026. Nếu điều đó thành sự thật, Ronaldo sẽ đạt đến đỉnh cao trọn vẹn mà ngay cả Lionel Messi – người bạn, người đối thủ - từng chạm tới ở Qatar 2022.

Với thế giới, anh là siêu sao. Với người Bồ, anh là niềm kiêu hãnh. Còn với thời đại này, Cristiano Ronaldo chính là minh chứng rằng: một cầu thủ có thể trở thành cả một thương hiệu, một nền văn hóa, và một biểu tượng bất tử.