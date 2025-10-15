Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hành động đẹp của Ronaldo

  • Thứ tư, 15/10/2025 15:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bất chấp Bồ Đào Nha mất cơ hội giành vé sớm World Cup 2026, Cristiano Ronaldo vẫn giữ lời hứa khi trao cho Dominik Szoboszlai chiếc áo đấu hẹn từ trước.

Hanh dong dep cua Ronaldo anh 1

Szoboszlai cười tươi khi nhận áo đấu từ tay Ronaldo sau trận.

Szoboszlai nhiều lần khẳng định Ronaldo là hình mẫu lớn nhất trong sự nghiệp và tấm gương giúp anh nuôi dưỡng khát vọng vươn tới đỉnh cao. Và rạng sáng 15/10, cậu bé từng treo poster Ronaldo trong phòng ngủ thực sự được đối đầu, rồi đổi áo với thần tượng của mình.

Trong phòng thay đồ, khi Szoboszlai cầm trên tay chiếc áo số 7 huyền thoại, nụ cười rạng rỡ của anh khiến người xem chợt thấy bóng dáng của những giấc mơ tuổi nhỏ - giản dị, trong trẻo và đầy cảm xúc.

Sau trận, tiền vệ thuộc biên chế Liverpool thừa nhận: "Ronaldo giữ đúng lời hứa và chiếc áo ấy giờ ở trong tay tôi". Dù là đội trưởng Hungary, Szoboszlai đại diện cho mọi cầu thủ trẻ từng dõi theo một ngôi sao và tin rằng nếu cố gắng đủ lâu, giấc mơ sẽ thành hiện thực.

Còn với Ronaldo, hành động nhỏ ấy cho thấy siêu sao người Bồ Đào Nha luôn biết tôn trọng đối thủ, giữ lời hứa và lan tỏa tinh thần đẹp nhất của bóng đá.

Ở trận lượt đi hồi tháng 9, Szoboszlai hụt hẫng khi Ronaldo cho biết đã tặng chiếc áo đấu của mình cho người khác. Khi ấy, đoạn video ghi lại cuộc trao đổi kết thúc bằng cái ôm ấm áp giữa hai người, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Rạng sáng 15/10, Szoboszlai là người ghi bàn quyết định giúp Hungary cầm hòa Bồ Đào Nha 2-2 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Cá nhân Ronaldo lập cú đúp nhưng "Selecao châu Âu" chưa thể có vé dự World Cup 2026.

Khoảnh khắc 'triệu view' của Son Heung-min Đoạn clip Kim Min-jae chỉ cho Son Heung-min thấy cậu bé mascot khắc chữ "Sonny" trên tóc nhanh chóng vượt mốc triệu view trên mạng xã hội X.

Con trai Ronaldo có thể đá cho 5 đội tuyển

Theo các quy định của FIFA về tư cách đại diện thi đấu quốc tế, Cristiano Ronaldo Jr. đủ điều kiện để khoác áo 5 đội tuyển quốc gia khác nhau.

8 giờ trước

Cú đá khiến Ronaldo chết lặng

Rạng sáng 15/10, Dominik Szoboszlai khiến Cristiano Ronaldo thất thần phút 91 khi ghi bàn giúp Hungary hòa Bồ Đào Nha 2-2 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

9 giờ trước

Hojlund gây bão với câu nói nổi tiếng của Ronaldo

Tiền đạo Rasmus Hojlund ẩn ý nhắc tới Cristiano Ronaldo khi bản thân đạt phong độ thăng hoa nhất từ thời điểm chia tay MU.

26:1584 hôm qua

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Hành động đẹp của Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo Bồ Đào Nha Szoboszlai

    Đọc tiếp

    Malaysia khang cao FIFA vu cau thu nhap tich hinh anh

    Malaysia kháng cáo FIFA vụ cầu thủ nhập tịch

    17 phút trước 17:28 15/10/2025

    0

    Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức nộp đơn kháng cáo lên FIFA liên quan đến vụ việc sai lệch hồ sơ của bảy cầu thủ nhập tịch, trong nỗ lực đảo ngược án phạt nặng nề được ban hành hồi đầu tháng.

    Dembele doi PSG tang luong hinh anh

    Dembele đòi PSG tăng lương

    1 giờ trước 16:41 15/10/2025

    0

    Theo L’Équipe, Ousmane Dembele yêu cầu ban lãnh đạo PSG xem xét lại hợp đồng để phù hợp với vị thế chủ nhân Quả bóng Vàng 2025.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý