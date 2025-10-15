Hành động đẹp của Ronaldo

Bất chấp Bồ Đào Nha mất cơ hội giành vé sớm World Cup 2026, Cristiano Ronaldo vẫn giữ lời hứa khi trao cho Dominik Szoboszlai chiếc áo đấu hẹn từ trước.

Szoboszlai cười tươi khi nhận áo đấu từ tay Ronaldo sau trận.

Szoboszlai nhiều lần khẳng định Ronaldo là hình mẫu lớn nhất trong sự nghiệp và tấm gương giúp anh nuôi dưỡng khát vọng vươn tới đỉnh cao. Và rạng sáng 15/10, cậu bé từng treo poster Ronaldo trong phòng ngủ thực sự được đối đầu, rồi đổi áo với thần tượng của mình.

Trong phòng thay đồ, khi Szoboszlai cầm trên tay chiếc áo số 7 huyền thoại, nụ cười rạng rỡ của anh khiến người xem chợt thấy bóng dáng của những giấc mơ tuổi nhỏ - giản dị, trong trẻo và đầy cảm xúc.

Sau trận, tiền vệ thuộc biên chế Liverpool thừa nhận: "Ronaldo giữ đúng lời hứa và chiếc áo ấy giờ ở trong tay tôi". Dù là đội trưởng Hungary, Szoboszlai đại diện cho mọi cầu thủ trẻ từng dõi theo một ngôi sao và tin rằng nếu cố gắng đủ lâu, giấc mơ sẽ thành hiện thực.

Còn với Ronaldo, hành động nhỏ ấy cho thấy siêu sao người Bồ Đào Nha luôn biết tôn trọng đối thủ, giữ lời hứa và lan tỏa tinh thần đẹp nhất của bóng đá.

Ở trận lượt đi hồi tháng 9, Szoboszlai hụt hẫng khi Ronaldo cho biết đã tặng chiếc áo đấu của mình cho người khác. Khi ấy, đoạn video ghi lại cuộc trao đổi kết thúc bằng cái ôm ấm áp giữa hai người, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Rạng sáng 15/10, Szoboszlai là người ghi bàn quyết định giúp Hungary cầm hòa Bồ Đào Nha 2-2 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Cá nhân Ronaldo lập cú đúp nhưng "Selecao châu Âu" chưa thể có vé dự World Cup 2026.

Khoảnh khắc 'triệu view' của Son Heung-min Đoạn clip Kim Min-jae chỉ cho Son Heung-min thấy cậu bé mascot khắc chữ "Sonny" trên tóc nhanh chóng vượt mốc triệu view trên mạng xã hội X.