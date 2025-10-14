Hojlund gây bão với câu nói nổi tiếng của Ronaldo

Tiền đạo Rasmus Hojlund ẩn ý nhắc tới Cristiano Ronaldo khi bản thân đạt phong độ thăng hoa nhất từ thời điểm chia tay MU.

Dòng trạng thái đáng chú ý của Hojlund trên trang cá nhân.

Rasmus Hojlund đang hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo Napoli và tuyển Đan Mạch. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả lại nằm ở dòng trạng thái mới nhất của anh trên mạng xã hội.

Sau khi ghi bàn giúp Đan Mạch thắng Hy Lạp 3-1 tại vòng loại World Cup 2026 hôm 13/10, Hojlund đăng tấm ảnh ăn mừng kèm chú thích: "Một người khôn ngoan từng nói: Bàn thắng giống như tương cà, khi đổ ra, chúng cứ tuôn tràn không ngừng". Câu nói ấy không xa lạ, là phép ẩn dụ nổi tiếng của Cristiano Ronaldo.

Lần đầu tiên Ronaldo nói về "chai tương cà" vào năm 2010, khi được hỏi về áp lực ghi bàn. Sau này, CR7 nhiều lần nhắc lại, trong đó có lễ bốc thăm Champions League 2024/25: "Champions League và bàn thắng giống như chai ketchup - một khi mở ra, chúng sẽ chảy không ngừng".

Giờ đây, Hojlund - người rời MU sau giai đoạn trầm lắng, lại dùng chính câu nói ấy. Phải chăng đó là lời đáp trả nhẹ nhàng gửi về Old Trafford, nơi anh từng chịu không ít áp lực và hoài nghi? Động thái của Hojlund lập tức thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Ở tuổi 22, tiền đạo người Đan Mạch đang chơi rất hay trong màu áo Napoli với 4 bàn sau 6 trận, và thêm 4 bàn trong 4 trận cho tuyển quốc gia. Dường như, "chai ketchup" của Hojlund đã thực sự được mở.