Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hojlund gây bão với câu nói nổi tiếng của Ronaldo

  • Thứ ba, 14/10/2025 15:21 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Tiền đạo Rasmus Hojlund ẩn ý nhắc tới Cristiano Ronaldo khi bản thân đạt phong độ thăng hoa nhất từ thời điểm chia tay MU.

Hojlund noi ve Ronaldo anh 1

Dòng trạng thái đáng chú ý của Hojlund trên trang cá nhân.

Rasmus Hojlund đang hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo Napoli và tuyển Đan Mạch. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả lại nằm ở dòng trạng thái mới nhất của anh trên mạng xã hội.

Sau khi ghi bàn giúp Đan Mạch thắng Hy Lạp 3-1 tại vòng loại World Cup 2026 hôm 13/10, Hojlund đăng tấm ảnh ăn mừng kèm chú thích: "Một người khôn ngoan từng nói: Bàn thắng giống như tương cà, khi đổ ra, chúng cứ tuôn tràn không ngừng". Câu nói ấy không xa lạ, là phép ẩn dụ nổi tiếng của Cristiano Ronaldo.

Lần đầu tiên Ronaldo nói về "chai tương cà" vào năm 2010, khi được hỏi về áp lực ghi bàn. Sau này, CR7 nhiều lần nhắc lại, trong đó có lễ bốc thăm Champions League 2024/25: "Champions League và bàn thắng giống như chai ketchup - một khi mở ra, chúng sẽ chảy không ngừng".

Giờ đây, Hojlund - người rời MU sau giai đoạn trầm lắng, lại dùng chính câu nói ấy. Phải chăng đó là lời đáp trả nhẹ nhàng gửi về Old Trafford, nơi anh từng chịu không ít áp lực và hoài nghi? Động thái của Hojlund lập tức thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Ở tuổi 22, tiền đạo người Đan Mạch đang chơi rất hay trong màu áo Napoli với 4 bàn sau 6 trận, và thêm 4 bàn trong 4 trận cho tuyển quốc gia. Dường như, "chai ketchup" của Hojlund đã thực sự được mở.

Hojlund khiến MU bẽ mặt

Người hâm mộ tiếp tục mỉa mai MU khi tiền đạo Rasmus Hojlund thăng hoa trong màu áo tuyển Đan Mạch và Napoli mùa này.

46:2771 hôm qua

Hojlund không ngừng ghi bàn

Rạng sáng 13/10, tiền đạo sinh năm 2003 ghi bàn giúp Đan Mạch thắng Hy Lạp 3-1 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

48:2864 hôm qua

Hojlund tỏa sáng trong chiến thắng 6-0

Rạng sáng 10/10, tại bảng C vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, tuyển Đan Mạch giành chiến thắng áp đảo 6-0 ngay trên sân Belarus.

05:43 10/10/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Hojlund nói về Ronaldo Cristiano Ronaldo Hojlund MU Ronaldo

    Đọc tiếp

    Bao Anh vinh danh tai nang tre Viet Nam hinh anh

    Báo Anh vinh danh tài năng trẻ Việt Nam

    5 giờ trước 23:44 14/10/2025

    0

    Lần đầu tiên sau nhiều năm, bóng đá Việt Nam có một gương mặt trẻ được thế giới vinh danh: Trần Gia Bảo, 16 tuổi, lọt vào top 60 tài năng trẻ toàn cầu do báo The Guardian bình chọn.

    'Tuyen Viet Nam thang it la do thoi tiet' hinh anh

    'Tuyển Việt Nam thắng ít là do thời tiết'

    5 giờ trước 23:08 14/10/2025

    0

    Sau chiến thắng 1-0 trước Nepal tối 14/10 trên sân Thống Nhất, HLV Kim Sang-sik cho rằng điều kiện thời tiết và mặt sân không thuận lợi ảnh hưởng lớn đến khả năng ghi bàn của tuyển Việt Nam, khiến đội không thể tạo ra tỷ số cách biệt như mong muốn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý