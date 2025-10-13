Hojlund khiến MU bẽ mặt

Người hâm mộ tiếp tục mỉa mai MU khi tiền đạo Rasmus Hojlund thăng hoa trong màu áo tuyển Đan Mạch và Napoli mùa này.

Hojlund tiếp tục ghi bàn ở mùa này. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 13/10, Hojlund ghi 1 bàn trong chiến thắng 3-1 của Đan Mạch trước Hy Lạp tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, qua đó nâng thành tích lên 4 bàn sau 4 trận cho ĐTQG.

Trước đó, Hojlund cũng đã khởi đầu đầy ấn tượng tại Serie A cùng Napoli, ghi 4 bàn sau 6 trận trên mọi đấu trường mùa giải 2025/26. Đây là bước ngoặt lớn sau quãng thời gian khó khăn tại MU, nơi anh chỉ ghi 14 bàn sau 62 lần ra sân ở Premier League.

Phong độ thăng hoa của Hojlund nhanh chóng trở thành đề tài chế giễu MU. Trên mạng xã hội X, một tài khoản viết: “Đến lúc phải thừa nhận MU là một loại virus, hủy hoại mọi thứ nó chạm vào". Trong khi đó, nhiều người ví von Hojlund “hóa thân thành Ronaldo thời đỉnh cao” khi ghép mặt anh lên thân hình của huyền thoại Brazil.

Không chỉ người hâm mộ, HLV Brian Riemer của tuyển Đan Mạch cũng khéo léo mỉa mai MU sau chiến thắng 6-0 trước Belarus hôm 10/10: “Rasmus phù hợp với cả Premier League lẫn Serie A. Nhưng điều quan trọng là cậu ấy được chơi trong một tập thể vận hành tốt, có đồng đội biết phục vụ tiền đạo".

Sau loạt trận quốc tế, Hojlund sẽ trở lại Napoli để chuẩn bị chuyến làm khách trước Torino tại Serie A vào ngày 18/10.

