MU bị 'dội gáo nước lạnh' ở thương vụ 60 triệu bảng

  • Thứ hai, 13/10/2025 06:19 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Cả HLV Oliver Glasner lẫn tiền vệ trẻ Adam Wharton nhiều khả năng ở lại Crystal Palace, buộc MU phải có những tính toán khác.

Palace không có ý định bán Adam Wharton,

Wharton gia nhập Palace từ Blackburn Rovers với giá 18 triệu bảng và hợp đồng kéo dài đến năm 2029. Anh đang nổi lên như một trong những tài năng Anh sáng giá nhất. Dễ hiểu khi MU được cho là muốn lôi kéo Wharton bằng lời đề nghị khổng lồ 60 triệu bảng.

Dù vậy, Chủ tịch Steve Parish tuyên bố: "Adam là một tài năng phi thường. Cậu ấy có thể muốn chơi bóng ở Champions League với Palace nếu chúng tôi đủ sức, hoặc với CLB khác. Nhưng hiện tại, cậu ấy hoàn toàn tập trung và cam kết với đội bóng. Không có áp lực phải bán, và tôi tin cậu ấy cũng không có ý định rời đi".

Trong khi đó, HLV Oliver Glasner cũng được MU và một số CLB lớn châu Âu để mắt. Tuy nhiên, Parish tiết lộ hai bên có "những cuộc nói chuyện tích cực" về việc gia hạn hợp đồng khi thỏa thuận hiện tại của chiến lược gia Áo sẽ hết vào mùa hè năm sau.

"Chúng tôi muốn giữ Oliver. Ông ấy muốn chiến thắng, muốn xây dựng điều gì đó bền vững. Nếu chúng tôi cùng chia sẻ tầm nhìn đó, chắc chắn sẽ tìm được tiếng nói chung", Parish nói trên talkSPORT.

Giữa làn sóng tin đồn về mâu thuẫn nội bộ và tương lai của các trụ cột như Marc Guehi, Crystal Palace vẫn chọn con đường ổn định và tham vọng. Với Glasner trên ghế chỉ đạo và Wharton ở trung tuyến, "Đại bàng" muốn chứng minh họ không chỉ là hiện tượng nhất thời của bóng đá Anh.

Minh Nghi

