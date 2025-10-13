Sao xịt MU đi vào lịch sử bóng đá Hà Lan

Đêm 12/10, Memphis Depay tỏa sáng trong trận thắng 4-0 của Hà Lan trước Phần Lan ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Depay nắm giữ kỷ lục và ghi bàn cho tuyển Hà Lan.

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Hà Lan có màn trình diễn thăng hoa trên sân nhà với 3 bàn thắng được ghi trong hiệp một và tất cả đều có dấu giày của Memphis Depay.

Phút thứ 8, Depay kiến tạo cho Donyell Malen sút xa tung lưới đội khách. 9 phút sau, anh treo bóng từ chấm đá phạt để Virgil Van Dijk đánh đầu nhân đôi cách biệt. Trước khi hiệp một khép lại, cựu cầu thủ MU nâng tỷ số lên 3-0 với cú đá phạt đền chuẩn xác.

Depay có tổng cộng 35 đường kiến tạo trong màu áo tuyển Hà Lan, thành tích tốt nhất lịch sử. Trước đó, ngôi sao sinh năm 1994 cũng đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn cho "Cơn lốc màu da cam" với 54 pha lập công.

Tính riêng tại vòng loại World Cup, số 7 một thời của MU đã ghi đến 7 bàn và có 4 pha kiến tạo chỉ sau 6 trận, góp công lớn giúp đội tuyển quê nhà tiến sát tấm vé dự World Cup 2026. Ở cấp CLB, Depay cũng góp công vào 7 bàn thắng sau 13 trận cho Corinthians.

Sang hiệp hai, Hà Lan có bàn thắng thứ 4 vào lưới Phần Lan, được ghi bởi Cody Gakpo. Sau 6 lượt đấu, thầy trò HLV Ronald Koeman dẫn đầu bảng G với 16 điểm, hơn Ba Lan 3 điểm. Depay cùng đồng đội sẽ có vé đến châu Mỹ, nếu hạ chính Ba Lan ở trận đấu trên sân khách diễn ra vào ngày 15/11.