Tuần lễ 'điên rồ' của Depay

Mất hộ chiếu, trễ tập trung rồi bị đẩy lên ghế dự bị, nhưng Memphis Depay vẫn khép lại tuần lễ hỗn loạn theo cách của riêng mình - vào sân ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Hà Lan trước Malta.

Depay vẫn đóng vai trò quan trọng ở tuyển Hà Lan.

Trận gặp Malta thuộc vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 10/10 tưởng như chỉ là cuộc dạo chơi của thầy trò Ronald Koeman, nhưng lại trở thành sân khấu của Depay. Hà Lan sớm dẫn 2-0 nhờ hai quả phạt đền do Cody Gakpo thực hiện, trước khi Tijjani Reijnders nâng tỷ số lên 3-0 sau sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Bonello - con trai của huyền thoại Malta từng để thua Tây Ban Nha 1-12 năm 1983.

Khi thế trận an bài, Koeman rút hàng loạt trụ cột như Frenkie de Jong, Frimpong hay Gakpo ra nghỉ. Đó cũng là lúc Depay được tung vào sân - người vừa trở thành đề tài bàn tán suốt tuần vì sự cố mất hộ chiếu khiến anh không kịp trở lại tập trung đúng hạn. Câu chuyện tưởng nhỏ ấy khiến Koeman buộc phải kỷ luật nhẹ, để anh khởi đầu trận đấu trên băng ghế dự bị.

Nhưng đúng phong cách của một tay chơi từng khoác áo Barca và Atletico Madrid, Depay biết cách kết thúc tuần lễ hỗn loạn bằng một khoảnh khắc ngọt ngào: cú đánh đầu ấn định chiến thắng 4-0 ở những phút cuối. Một bàn thắng đơn giản, nhưng mang nhiều ý nghĩa- lời nhắc rằng dù bị chỉ trích hay lỡ nhịp, anh vẫn là mảnh ghép không thể thiếu của “Cơn lốc màu da cam”.

Với ba điểm trọn vẹn, Hà Lan vượt Ba Lan để tạm chiếm ngôi đầu bảng G. Còn với Depay, đó là sự khép lại cho một tuần “điên rồ” - nơi một tấm hộ chiếu thất lạc suýt khiến anh bỏ lỡ cả cơ hội tỏa sáng.