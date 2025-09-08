Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Depay đi vào lịch sử bóng đá Hà Lan

  • Thứ hai, 8/9/2025 05:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 8/9, Memphis Depay lập kỷ lục cho đội tuyển Hà Lan với cú đúp bàn thắng, giúp đội nhà vượt qua Lithuania với tỷ số 3-2 trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2026.

Depay đã ghi dấu ấn lịch sử với kỷ lục ghi bàn cho Hà Lan.

Cú đúp ở các phút 11 và 64 đưa Depay đi vào lịch sử bóng đá Hà Lan, khi trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại của "Cơn lốc màu da cam". Với tổng cộng 52 bàn cho đội tuyển quốc gia, Depay vượt qua kỷ lục ghi bàn trước đó do Robin van Persie giữ (50 bàn), nhờ cú đúp trong trận đấu này.

Ra mắt đội tuyển quốc gia ở tuổi 19, Depay trải qua hành trình nhớ cùng "Cơn lốc màu da cam". Depay ra mắt đội tuyển Hà Lan vào ngày 15/10/2013, trong trận đấu vòng loại World Cup 2014 gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Tính đến hiện tại, anh ra sân 104 lần cho Hà Lan, ghi 52 bàn, vượt qua các huyền thoại như Robin van Persie (50 bàn), Klaas-Jan Huntelaar (42 bàn), và Patrick Kluivert (40 bàn).

Trong trận đấu trước Lithuania, Depay không chỉ phá kỷ lục mà còn giúp Hà Lan vượt khó khăn khi để đối thủ yếu hơn bất ngờ gỡ hòa 2-2 trước giờ nghỉ. "Cơn lốc màu da cam" dẫn trước 2-0 từ sớm, nhưng chơi hời hợt để chủ nhà gỡ hòa.

Bàn thắng quyết định của Depay ở phút 64 đảm bảo chiến thắng quan trọng, đưa Hà Lan tiếp tục dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2026 với 10 điểm sau 4 trận.

Tường Linh

