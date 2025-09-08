Tây Ban Nha thắng Thổ Nhĩ Kỳ khó tin

Rạng sáng 8/9, Thổ Nhĩ Kỳ nhận một trong những thất bại đáng xấu hổ nhất lịch sử nền bóng đá khi để thua 0-6 trước Tây Ban Nha trên sân nhà.

Mikel Merino, tiền vệ của Arsenal, có cú hattrick đáng nhớ.

Trong trận đấu thuộc bảng E vòng loại World Cup 2026, Mikel Merino tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick, giúp Tây Ban Nha củng cố vị trí dẫn đầu. Tiền vệ Pedri của Barcelona cũng ghi hai bàn, bàn còn lại nhờ công của Ferran Torres.

Màn "hủy diệt" này giúp đội bóng của HLV Luis de la Fuente duy trì thành tích toàn thắng sau hai trận mở màn. Trước đó, "La Roja" có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Bulgaria. Trận đấu được kỳ vọng là cuộc đối đầu giữa hai tài năng trẻ Lamine Yamal (Barcelona, Tây Ban Nha) và Arda Guler (Real Madrid, Thổ Nhĩ Kỳ), nhưng kết thúc với sự chênh lệch trình độ quá lớn giữa hai đội.

Theo Opta, đây là trận thua đậm nhất lịch sử đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ từng nhận trên sân nhà trong thế kỷ 21. Các khán giả Thổ Nhĩ Kỳ có mặt tại Konya thậm chí đã la ó đội nhà khi Tây Ban Nha ghi bàn thắng thứ 5.

Chiến thắng hủy diệt này cũng là lời cảnh báo của Tây Ban Nha đến các đối thủ khác ở World Cup 2026. HLV De la Fuente tuyên bố "La Roja" thậm chí còn có thể đạt đến đẳng cấp cao hơn sau thành công tại Euro 2024, và họ đã chứng minh điều đó trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau 2 lượt trận của bảng E, Tây Ban Nha dẫn đầu với 6 điểm sau hai trận. Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ cùng có 3 điểm, trong khi Bulgaria đứng cuối bảng với 0 điểm.