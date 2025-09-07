Bojan Krkic giờ ra sao?

Sau khi quyết định kết thúc sự nghiệp chơi bóng vào năm 2023, Bojan Krkic giờ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển cầu thủ trẻ ở Barcelona.

Krkic hiện là trợ lý Giám đốc thể thao Barcelona, đóng vai trò then chốt trong việc đưa tài năng trẻ Pedro ‘Dro’ Fernandez đến gần hơn với đội một. Theo Sport, vào đầu hè này, người được xem như "cánh tay phải" của Deco đã tư vấn để HLV Hansi Flick gọi Pedro tham gia tập luyện cùng đội hình chính, qua đó mở ra cơ hội ra sân cho đội một Barcelona mùa này.

Krkic không lạ gì tài năng của Dro Fernandez, bởi chuyên gia này theo dõi màn trình diễn của cầu thủ từ mùa giải 2023/24. Ở thời điểm đó, Krkic đang huấn luyện đội trẻ của học viện La Masia và nhận ra tiềm năng đặc biệt từ cầu thủ sinh năm 2008.

Nhờ sự tư vấn từ Krkic, Pedro ‘Dro’ Fernandez bước ra ánh sáng. Ban lãnh đạo Barca vì thế đánh giá rất cao khả năng của Krkic, kỳ vọng anh tiếp tục đóng vai trò quan trọng bên cạnh Giám đốc thể thao Deco.

Krkic từng tỏa sáng trong màu áo đội Barca B và nhanh chóng được lên đội một khi mới 17 tuổi. Cầu thủ người Tây Ban Nha được xem như thần đồng của Barca, so sánh với Lionel Messi. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng khổng lồ từ giới chuyên môn và người hâm mộ.