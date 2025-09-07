Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bojan Krkic giờ ra sao?

  • Chủ nhật, 7/9/2025 19:00 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Sau khi quyết định kết thúc sự nghiệp chơi bóng vào năm 2023, Bojan Krkic giờ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển cầu thủ trẻ ở Barcelona.

Bojan Krkic giờ đóng vai trò quan trọng ở La Masia.

Krkic hiện là trợ lý Giám đốc thể thao Barcelona, đóng vai trò then chốt trong việc đưa tài năng trẻ Pedro ‘Dro’ Fernandez đến gần hơn với đội một. Theo Sport, vào đầu hè này, người được xem như "cánh tay phải" của Deco đã tư vấn để HLV Hansi Flick gọi Pedro tham gia tập luyện cùng đội hình chính, qua đó mở ra cơ hội ra sân cho đội một Barcelona mùa này.

Krkic không lạ gì tài năng của Dro Fernandez, bởi chuyên gia này theo dõi màn trình diễn của cầu thủ từ mùa giải 2023/24. Ở thời điểm đó, Krkic đang huấn luyện đội trẻ của học viện La Masia và nhận ra tiềm năng đặc biệt từ cầu thủ sinh năm 2008.

Nhờ sự tư vấn từ Krkic, Pedro ‘Dro’ Fernandez bước ra ánh sáng. Ban lãnh đạo Barca vì thế đánh giá rất cao khả năng của Krkic, kỳ vọng anh tiếp tục đóng vai trò quan trọng bên cạnh Giám đốc thể thao Deco.

Krkic từng tỏa sáng trong màu áo đội Barca B và nhanh chóng được lên đội một khi mới 17 tuổi. Cầu thủ người Tây Ban Nha được xem như thần đồng của Barca, so sánh với Lionel Messi. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng khổng lồ từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Vì sao tuyển Anh phải nhường sân Wembley?

Đội tuyển Anh không thi đấu ở Wembley khi đối đầu Andorra ở vòng loại World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 7/9.

10 giờ trước

Tình trạng của Cunha

Matheus Cunha mang đến tín hiệu tích cực về quá trình hồi phục chấn thương, chỉ một tuần trước khi Manchester United bước vào trận derby với Manchester City.

9 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Bojan Krkic Barcelona

    Đọc tiếp

    Rashford tiep tuc truot dai hinh anh

    Rashford tiếp tục trượt dài

    56 phút trước 19:00 7/9/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Hai năm không ghi bàn cho đội tuyển, Rashford đang trượt dài trong hoài nghi. Trận gặp Andorra hôm 6/9, lẽ ra là cú hích World Cup 2026, lại biến anh thành linh hồn lạc lối nơi cánh trái.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý