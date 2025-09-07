Matheus Cunha mang đến tín hiệu tích cực về quá trình hồi phục chấn thương, chỉ một tuần trước khi Manchester United bước vào trận derby với Manchester City.

Người hâm mộ "Quỷ đỏ" đang kỳ vọng Cunha sẽ sớm bình phục.

Trong một bài đăng trên trang cá nhân, Cunha chia sẻ hình ảnh đang tập luyện trên xe đạp tại phòng gym, kèm dòng chú thích: “Thời gian trôi nhanh”, cùng biểu tượng cảm xúc đồng hồ và quả bom hẹn giờ.

Theo MEN, cập nhật này cho thấy Cunha hồi phục tốt và sẽ sớm trở lại. Đội ngũ y tế của Manchester United cũng khá lạc quan về tình trạng của Cunha, tin rằng cầu thủ có thể kịp trở lại khi "Quỷ đỏ" gặp Manchester City ở vòng 4 Ngoại hạng Anh vào tối 14/9.

Trước đó, Cunha gặp chấn thương trong trận gặp Burnley. Hình ảnh tiền đạo này lộ vẻ đau đớn khi rời sân đã khiến người hâm mộ và ban huấn luyện MU lo lắng. Sau đó, Cunha rút lui khỏi đợt tập trung của tuyển Brazil cho các trận đấu vòng loại World Cup 2026. Anh làm việc cùng HLV Amorim tại trung tâm huấn luyện Carrington trong thời gian qua.

Ngoài Cunha, 9 cầu thủ đội một Manchester United khác không lên tuyển đợt này cũng đang có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington. Một trong số đó là Mason Mount, người cũng gặp chấn thương sau trận thắng Burnley. Khả năng ra sân của Mount trước Man City bị đánh giá khá thấp.