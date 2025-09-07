Sabalenka làm nên lịch sử ở US Open

Rạng sáng 7/9, Aryna Sabalenka xuất sắc bảo vệ danh hiệu US Open với chiến thắng 6-3, 7-6 trước Amanda Anisimova trong trận chung kết nội dung đơn nữ.

Aryna Sabalenka khẳng định vị thế số 1 thế giới với danh hiệu US Open thứ hai liên tiếp.

Tay vợt số 1 thế giới đã thống trị bảng xếp hạng WTA trong cả năm 2025, và tiếp tục đánh dấu cột mốc đáng nhớ bằng chức vô địch US Open. Trận chung kết mở đầu với lợi thế nghiêng về Sabalenka.

Tay vợt người Belarus thắng 9 trong 11 điểm đầu tiên, dễ dàng áp đảo ở set 1. Sang set 2, Anisimova, tay vợt người Mỹ, chơi ổn định hơn nhưng cũng không thể tạo nên bất ngờ và thất bại sau loạt tiebreak.

Lên ngôi ở US Open, Sabalenka trở thành tay vợt nữ đầu tiên bảo vệ ngôi vô địch giải đấu này kể từ Serena Williams vào năm 2014. Tay vợt 27 tuổi cũng khép lại một năm thi đấu ấn tượng với danh hiệu Grand Slam trên đất Mỹ.

Trong 11 giải Grand Slam gần nhất tham dự trong ba năm qua, Sabalenka giành 4 danh hiệu, cộng thêm vào 3 trận chung kết khác. Sau khi thua hai trận chung kết Grand Slam hồi đầu năm, chiến thắng tại US Open là phần thưởng xứng đáng cho Sabalenka.

Đây cũng là trận thắng thứ 100 của cô tại các giải Grand Slam, với tỷ lệ thắng ấn tượng 79,4%, chỉ đứng sau Iga Swiatek trong số các tay vợt nữ còn thi đấu.