Rodrygo muốn rời Real Madrid

Tiền đạo 24 tuổi lên kế hoạch rời Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026, nhằm giành suất ở đội hình tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Rodrygo đang đối mặt với áp lực lớn khi mùa giải 2025/26 khởi đầu.

Theo AS, nếu tần suất đá chính ở Real Madrid không được cải thiện, Rodrygo sẽ yêu cầu được cho mượn vào tháng 1/2026, thậm chí rời đi theo dạng bán đứt. Mùa giải La Liga 2025/26 khởi tranh được 3 vòng. Tuy nhiên, Rodrygo chỉ ra sân 81 phút và đá chính một trận.

Dù từng được liên hệ chuyển nhượng trong mùa hè 2025, đặc biệt với các câu lạc bộ Premier League, Rodrygo chưa thể rời sân Bernabeu. Khi World Cup 2026 đang đến gần, tiền đạo 24 tuổi rất lo lắng về khả năng mất suất trong đội hình tuyển Brazil.

Gần nhất, HLV Carlo Ancelotti không triệu tập Rodrygo cho các trận đấu của Brazil vào tháng 9, đánh dấu chuỗi ngày đáng quên trong sự nghiệp của chân sút xứ samba. Cần nhớ rằng vào tháng 5/2025, Rodrygo cũng vắng mặt trong lần triệu tập tuyển Brazil đầu tiên của HLV Ancelotti.

Nếu không thể ra sân thường xuyên cho Real Madrid, cơ hội để Rodrygo được triệu tập vào đội tuyển Brazil cho World Cup 2026 rất thấp. Tại "Selecao" hiện tại, suất đá chính ở cánh trái gần như sẽ thuộc về Vinicius Junior, trong khi nhiều gương mặt mới cũng đang gây ấn tượng tốt.