Sterling đòi 20 triệu bảng để rời Chelsea

Raheem Sterling yêu cầu khoản bồi thường lên đến 20 triệu bảng để chấm dứt hợp đồng sớm với Chelsea, khiến CLB thành London đau đầu.

Sterling đang tạo ra những rắc rối lớn cho Chelsea.

The Times đưa tin Chelsea liên hệ với Sterling và người đại diện về khả năng chấm dứt hợp đồng sớm. Với hợp đồng kéo dài đến năm 2027 và mức lương 325.000 bảng/tuần, Sterling là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất đội bóng.

Tuy nhiên, phong độ sa sút và sự cạnh tranh khốc liệt từ các tân binh khiến anh trở thành "người thừa" tại Stamford Bridge. Với hai năm hợp đồng còn lại, Sterling có thể nhận về số tiền lương lên đến 25 triệu bảng, mang đến gánh nặng tài chính lớn cho Chelsea.

Chính vì thế, Chelsea sẵn sàng bồi thường một phần tiền lương cho Sterling để chấm dứt hợp đồng sớm. Thế nhưng, Sterling yêu cầu khoản bồi thường lên đến 20 triệu bảng, trong khi Chelsea chỉ sẵn sàng trả 10-15 triệu bảng.

Yêu cầu bồi thường khổng lồ từ Sterling phản ánh sự phức tạp trong đàm phán giữa đôi bên, nhưng cũng cho thấy cầu thủ sẵn sàng ngồi dự bị ở Chelsea mùa này, để được hưởng lương cao.

Trước đó, Sterling nhận nhiều sự quan tâm từ các CLB ở Premier League và các giải đấu hàng đầu châu Âu, nhưng các cuộc đàm phán đều thất bại vì anh không sẵn sàng giảm sâu mức lương.