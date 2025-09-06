Sự cố kinh hoàng xảy ra ở vòng loại U21 Euro

Trận đấu thuộc vòng loại U21 Euro 2026 giữa U21 Pháp và U21 Luxembourg bị hoãn sau vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng của đội khách.

Vụ tai nạn xe buýt của đội U21 Luxembourg gây ra cú sốc lớn.

Theo France Football, chiếc xe buýt chở đội U21 Luxembourg đến tham dự trận đấu với chủ nhà Pháp được tìm thấy trong tình trạng lật nhào ở một con mương. Toàn bộ các cầu thủ và nhân viên của đội U21 Luxembourg bị kẹt trong xe buýt hơn 2 giờ đồng hồ, trước khi được giải cứu.

Laurent Duval, thị trưởng thị trấn Languidic, chia sẻ với Le Télégramme: “Tình hình khá nguy cấp và chính quyền địa phương đã lên phương án khẩn để để hỗ trợ các nạn nhân”.

Trong số 38 thành viên của U21 Luxembourg có mặt trên xe, ít nhất 8 người bị thương, bao gồm tài xế, bốn cầu thủ và ba nhân viên. Một số người bị nặng và phải được đưa đến phòng cấp cứu để điều trị.

Vụ tai nạn xe buýt của đội U21 Luxembourg gây ra cú sốc lớn, khiến trận đấu vòng loại Euro U21 với Pháp phải hoãn lại đến tháng 10. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF), Philippe Diallo, bày tỏ: “Chúng tôi gửi lời động viên và chúc các thành viên của đội Luxembourg sớm bình phục. Trước tình huống chưa từng có này, UEFA đã đưa ra quyết định đúng đắn khi hoãn trận đấu”.