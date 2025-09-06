Alcaraz phục thù Djokovic thành công

Rạng sáng 6/9, Carlos Alcaraz có chiến thắng ấn tượng 6-4, 7-6, 6-2 trong 2 giờ 23 phút thi đấu trước Novak Djokovic tại bán kết US Open 2025.

Chiến thắng trước Novak Djokovic của Carlos Alcaraz là dấu mốc cho sự chuyển giao quyền lực trong làng tennis.

Trên sân Arthur Ashe, chiến thắng của Alcaraz đánh dấu khoảnh khắc mang tính biểu tượng: sự chuyển giao thế hệ trong làng tennis. Ở tuổi 38, Djokovic đối mặt với sự khắc nghiệt của thời gian, trong khi Alcaraz, 22 tuổi, mở ra cơ hội lớn để nâng cao thành tích cá nhân.

Trận đấu khởi đầu với nhịp độ chậm, nhưng Alcaraz sớm cho thấy sức trẻ và phong độ cao ở giải này. Djokovic gặp khó khăn trong việc trả giao bóng và đánh trái tay trước những pha tấn công áp đảo từ Alcaraz.

Chiến thắng ấn tượng sau 3 set cho thấy sức mạnh của Alcaraz, chặn đứng giấc mơ giành danh hiệu Grand Slam thứ 25 của huyền thoại người Serbia. Đây là lần thứ hai Alcaraz lọt vào chung kết US Open, sau danh hiệu đầu tiên trên mặt sân cứng tại New York ba năm trước.

Chiến thắng này cũng giúp Alcaraz trả món nợ từ hai thất bại trước Djokovic: trận chung kết Olympic Paris 2024 và tứ kết Australian Open mùa này. Anh trở thành tay vợt thứ 10 trong lịch sử lọt vào chung kết US Open mà không để mất set nào từ đầu giải, chỉ để đối thủ bẻ giao bóng hai lần (một lần trước Darderi và một lần trong trận này).

Với phong độ ấn tượng, Alcaraz đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu Grand Slam thứ 6, đồng thời củng cố vị thế của mình trong kỷ nguyên mới. Đối thủ của tay vợt người Tây Ban Nha trong trận chung kết US Open 2025 sẽ là người thắng trong trận bán kết còn lại giữa Jannik Sinner và Felix Auger-Aliassime.