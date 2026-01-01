Trực tiếp Burnley vs MU

Burnley đang gặp nhiều bất ổn, nhưng Manchester United cũng chẳng khá hơn và cả hai đội đều quyết tâm giành một chiến thắng để tìm lại niềm vui.

Cunha vẫn là niềm hy vọng của MU. Bối cảnh trận đấu Vòng 21 Ngoại hạng Anh

Địa điểm: Sân Turf Moor (Burnley)

Burnley bước vào trận đấu với MU sau thất bại 0-2 trước Brighton, kết quả này kéo dài chuỗi trận không thắng của họ tại giải Ngoại hạng Anh lên 11 trận. Burnley chỉ giành được 12 điểm sau 20 trận, tụt xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng, kém đội xếp thứ 17 Nottingham Forest 9 điểm.

MU vừa sa thải HLV Ruben Amorim sau trận hòa Leeds. Đó là trận hòa thứ hai liên tiếp của "Quỷ đỏ" trước các đối thủ ở nửa dưới BXH, sau trận hòa Wolves.

Dù vẫn đứng thứ 6 trên BXH, MU chơi không thuyết phục thời gian qua. Darren Fletcher cũng mới có lần đầu dẫn dắt đội một sau quãng thời gian làm việc ở các đội trẻ. Lực lượng Burnley không có sự phục vụ của Josh Cullen, Zeki Amdouni, Maxime Esteve, Jordan Beyer, Joe Worrall và Connor Roberts do chấn thương.

Zian Flemming cũng có thể vắng mặt vì vấn đề thể lực. Axel Tuanzebe đang làm nhiệm vụ tại CAN Cup 2025.

MU vắng Kobbie Mainoo, Matthijs de Ligt và Harry Maguire vì thể lực. Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mzaraoui đang tham dự CAN.

Bruno Fernandes và Mason Mount dự kiến ​trở lại. Thống kê đáng chú ý Sân Turf Moor chưa bao giờ là điểm tựa cho Burnley khi họ tiếp đón MU. Đội chủ nhà không thắng MU 8 trận liên tiếp gần nhất, trong đó nhận tới 6 thất bại (7 trận không ghi bàn).

Burnley không thắng 11 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Amorim ra đi, quyền lực lộ diện ở Manchester United Việc sa thải Ruben Amorim không chỉ khép lại một triều đại ngắn ngủi, mà còn phơi bày rõ ràng trục quyền lực thực sự đang điều hành Manchester United. Cầu thủ MU phản ứng ngược với quyết định sa thải Amorim Quyết định sa thải Ruben Amorim không chỉ gây tranh cãi bên ngoài Old Trafford mà còn vấp phải sự không hài lòng rõ rệt từ phần lớn cầu thủ Manchester United. Những cuốn sách hay về thể thao Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...