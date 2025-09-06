Barca vỡ mộng với sân Camp Nou

Barcelona khả năng cao không thể trở lại thi đấu ở sân Camp Nou tại vòng 4 La Liga vào rạng sáng ngày 15/9, do thiếu giấy tờ xây dựng.

Barcelona đứng trước khả năng lớn không thể trở lại sân Camp Nou cho trận đấu với Valencia.

Theo AS, ban lãnh đạo Barcelona tỏ ra bi quan về việc sân Camp Nou sẽ được chính quyền cấp phép cho thi đấu vào tuần sau. Ban đầu, đội bóng xứ Catalonia lên kế hoạch ra mắt sân Camp Nou mới một cách hoành tráng, khi đối đầu Valencia tại vòng 4 La Liga.

Tuy nhiên, với viễn cảnh không thể trở lại thi đấu ở Camp Nou như lịch hẹn, Barcelona phải lên kế hoạch sử dụng sân Johan Cruyff để đối đầu Valencia. Điều này mang đến nỗi thất vọng lớn trong nội bộ Barcelona, bởi sân Johan Cruyff chỉ có sức chứa 6.000 chỗ ngồi, thậm chí không đáp ứng yêu cầu tối thiểu 8.000 chỗ của La Liga.

Tuy nhiên, La Liga sau đó đồng ý tạo ngoại lệ cho Barca, bởi CLB đang gặp khó về địa điểm thi đấu. Sân Johan Cruyff hiện là nơi thi đấu của đội dự bị và đội nữ Barcelona.

Barca không thi đấu ở Camp Nou từ năm 2023, khi sân vận động nổi tiếng này tiến hành tái thiết với kinh phí hơn 1,4 tỷ euro. Khi hoàn thiện, sân Camp Nou mới sẽ tăng sức chứa lên khoảng 105.000 chỗ ngồi - lớn nhất châu Âu.