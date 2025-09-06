Mike Tyson đe dọa Mayweather

Hai huyền thoại của làng quyền Anh, Floyd Mayweather và Mike Tyson, đồng ý bước lên võ đài vào mùa xuân năm 2026 để tham gia một trận đấu biểu diễn.

Cuộc đối đầu giữa Floyd Mayweather và Mike Tyson hứa hẹn sẽ là một sự kiện đình đám.

Theo nguồn tin từ TMZ, trận đấu sẽ diễn ra vào đầu năm 2026 và Mike Tyson đang rất háo hức được so tài với Mayweather. "Tay đấm thép" thậm chí có phát biểu đe dọa Mayweather: "Trận đấu này là điều cả thế giới lẫn tôi đều không thể tưởng tượng sẽ xảy ra".

"Tôi vẫn không tin rằng Floyd muốn thi đấu trận này. Đối đầu với tôi, nó có thể gây hại cho sức khỏe của cậu ta, nhưng hợp đồng đã được ký và trận đấu sẽ diễn ra. Quyền Anh đã bước vào kỷ nguyên của những điều bất ngờ”, Tyson khẳng định.

Trong khi đó, Mayweather vẫn đang giữ kỷ lục bất bại (50-0), tự tin đáp trả: “Tôi đứng trong làng quyền Anh 30 năm và không một võ sĩ nào có thể làm lu mờ di sản của tôi".

"Mọi người biết rằng khi tôi làm điều gì, đó sẽ là một sự kiện lớn và mang tính huyền thoại. Tôi là người giỏi nhất trong quyền Anh. Trận đấu biểu diễn này sẽ mang đến cho người hâm mộ những gì họ mong đợi”, Mayweather nhấn mạnh.

Màn so tài giữa Tyson và Mayweather hứa hẹn trở thành một trong những tâm điểm được người hâm mộ quyền Anh trên toàn thế giới mong chờ nhất trong năm 2026. Lần gần nhất Tyson bước lên sàn đấu diễn ra vào tháng 11/2024, khi ông đối đầu với Jake Paul. Trận đấu với Mayweather, nếu thành hiện thực, sẽ là cơ hội để Tyson tiếp tục khẳng định sức hút của mình.