Quyết định bất ngờ của Chiesa

HLV Gennaro Gattuso thừa nhận ngạc nhiên khi Federico Chiesa thẳng thắn từ chối cơ hội trở lại đội tuyển Italy cho các trận vòng loại World Cup 2026.

Federico Chiesa chưa sẵn sàng trở lại đội tuyển Italy.

Rạng sáng 6/9, tuyển Italy thắng dễ Estonia 5-0. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Gattuso tiết lộ rất muốn triệu tập Chiesa, nhưng chính cầu thủ này từ chối, bày tỏ rằng chưa sẵn sàng trở lại đội tuyển quốc gia.

Gattuso chia sẻ: “Chúng tôi rất muốn gọi Chiesa, nhưng tôi thấy một người không thực sự tự tin 100%. Khi một cầu thủ tham gia các trận đấu chính thức, tôi muốn họ tràn đầy nhiệt huyết và sẵn sàng. Chiesa đã nói rõ với tôi rằng cậu ấy chưa sẵn sàng, vì cần cải thiện một số điều”.

Chiesa chưa khoác áo tuyển Italy kể từ Euro 2024, và quyết định từ chối lần này cho thấy anh đang ưu tiên tập trung cải thiện phong độ và tâm lý ở cấp CLB trước khi trở lại đấu trường quốc tế.

Chiesa khởi đầu mùa giải 2025/26 đầy hứa hẹn tại Liverpool. Anh ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League khi vào sân từ ghế dự bị, mang về chiến thắng cho Liverpool trước Bournemouth ở vòng 1.

Cầu thủ 27 tuổi cũng được sử dụng trong những phút cuối ở các trận thắng Newcastle và Arsenal. Tuy nhiên, việc Chiesa bị loại khỏi danh sách dự Champions League của Liverpool gây bất ngờ lớn. Liverpool thậm chí đăng ký cả tài năng trẻ mới 16 tuổi Rio Ngumoha, nhưng gạch tên tiền đạo người Italy.