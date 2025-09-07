Vì sao tuyển Anh phải nhường sân Wembley?

Đội tuyển Anh không thi đấu ở Wembley khi đối đầu Andorra ở vòng loại World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 7/9.

Tuyển Anh chọn Villa Park làm địa điểm tổ chức trận vòng loại World Cup với Andorra như giải pháp thay thế cho Wembley.

Tại Villa Park, tuyển Anh có chiến thắng 2-0 trước Andorra ở loạt trận thứ 4 bảng K vòng loại World Cup 2026. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2005, Villa Park tổ chức một trận đấu của tuyển Anh.

Việc tuyển Anh phải chơi ở Villa Park xuất phát từ việc sân Wembley được dùng để tổ chức buổi biểu diễn của ban nhạc Coldplay hôm 6/9. Với sức chứa 90.000 chỗ ngồi, Wembley từ lâu là sân nhà của đội tuyển Anh cho các trận đấu quốc tế.

Thế nhưng, thời gian gần đây, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) thường xuyên phải tìm các địa điểm thi đấu thay thế, khi Wembley ưu tiên tổ chức các sự kiện ngoài trời khác nhằm tăng thu nhập.

Vào tháng 6/2025, tuyển Anh cũng phải thi đấu ở sân City Ground của Nottingham Forest, khi thua trước Senegal trong trận giao hữu. Tuyển Anh sẽ không thi đấu ở Wembley ít nhất cho đến tháng 10, khi họ tiếp đón xứ Wales.

Vào rạng sáng 10/9, Anh sẽ đến làm khách trên sân Serbia. Với thắng lợi trước Andorra, Anh duy trì mạch toàn thắng sau 4 lượt trận và gần như sẽ chạm một tay vào tấm vé dự World Cup 2026 nếu đánh bại Serbia.