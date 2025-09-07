Thần đồng 15 tuổi Arsenal lập kỷ lục

Tài năng trẻ Max Dowman tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi phá vỡ kỷ lục tại đội U19 Anh, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp sau lần ra mắt đội một Arsenal.

Max Dowman cho thấy tiềm năng trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Anh.

Rạng sáng 7/9, trong trận hòa 3-3 với U19 Tây Ban Nha, Dowman trở thành cầu thủ trẻ nhất từng đá chính từ đầu cho U19 Anh, kể từ khi FA lập đội này vào mùa giải 2001/02. Trước Tây Ban Nha, Dowman tiếp tục kiếm về một quả phạt đền, thể hiện sự tự tin và kỹ thuật cá nhân xuất sắc.

Chỉ trong 45 phút hiệp một, Dowman bị U19 Tây Ban Nha phạm lỗi tới 10 lần, con số khó tin. Tuy nhiên, tài năng trẻ của Arsenal vẫn cho thấy bản lĩnh. Khả năng kiếm phạt đền của Dowman cũng là điểm nhấn, khi anh từng làm được điều này trong trận giao hữu tiền mùa giải của Arsenal với Newcastle, sau đó là trận gặp Leeds ở vòng 2 Ngoại hạng Anh.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ, Dowman có thể trở thành bất ngờ lớn trong danh sách triệu tập của tuyển Anh. Trả lời The Times, Tuchel chia sẻ: “Khả năng của Max Dowman là điều tôi chưa từng thấy trước đây. Cậu ấy sở hữu rất nhiều tài năng, và nếu tiếp tục duy trì phong độ ở đẳng cấp này, tôi sẽ phải cân nhắc đưa cậu ấy vào đội hình dự World Cup 2026”.

Dowman sẽ bước sang tuổi 16 vào tháng 12, và nếu dự World Cup 2026, tài năng trẻ sinh năm 2009 sẽ phá vỡ mọi kỷ lục của bóng đá Anh. Hôm 24/8, ở 15 tuổi và 234 ngày, Dowman đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ thứ hai từng ra sân tại Ngoại hạng Anh.