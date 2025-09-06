Barcelona muốn 'cướp' mục tiêu của Liverpool

Barcelona lên kế hoạch chiêu mộ trung vệ Marc Guehi của Crystal Palace dưới dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè 2026.

Barcelona lên kế hoạch thuyết phục Guehi.

Theo Sport, đội bóng xứ Catalonia lên kế hoạch củng cố hàng thủ vào mùa hè 2026. Giám đốc Thể thao Deco đánh giá rất cao Guehi, và không muốn bỏ lỡ cơ hội sở hữu trung vệ tuyển Anh theo dạng miễn phí.

Đội trưởng của Crystal Palace sẽ hết hợp đồng với CLB chủ quản vào tháng 6/2026. Barcelona sẵn sàng ký hợp đồng sớm với trung vệ người Anh ngay trong tháng 1/2026, để tránh sự cạnh tranh từ Liverpool và Real Madrid.

Hiện tại, Guehi cực kỳ thất vọng sau khi Crystal Palace bất ngờ hủy bỏ thương vụ chuyển nhượng anh sang Liverpool vào những giờ cuối của kỳ chuyển nhượng hè. Anh sẽ không gia hạn với CLB thành London, để rời đi theo dạng tự do vào cuối mùa này.

Barcelona xem Guehi là mục tiêu ưu tiên, đặc biệt sau khi đội bóng mất Inigo Martinez. Việc ký hợp đồng với Guehi dưới dạng tự do sẽ là một nước đi kinh tế, phù hợp với chính sách chuyển nhượng tiết kiệm của Barcelona hiện tại.

Trước đó, Liverpool từng tiến rất gần đến việc chiêu mộ Guehi vào ngày 1/9. Tuy nhiên, thương vụ này đổ bể khi chủ tịch Steve Parish của Palace cùng HLV Oliver Glasner kiên quyết giữ người, thậm chí Glasner còn đe dọa sẽ từ chức nếu mất trụ cột mà không có sự thay thế.