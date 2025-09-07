Tuyển Đức cân nhắc sa thải Nagelsmann

HLV Julian Nagelsmann đang nhận áp lực lớn sau những màn trình diễn đáng thất vọng của tuyển Đức, thậm chí có nguy cơ chiến lược gia này bị sa thải.

Julian Nagelsmann đang đứng trước áp lực lớn khi đội tuyển Đức liên tục gây thất vọng.

Theo Kicker, Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) sẵn sàng sa thải HLV Nagelsmann nếu tuyển Đức tiếp tục chơi tệ. Thất bại 0-2 trước Slovakia ở trận mở màn vòng loại World Cup 2026 khiến tuyển Đức rơi vào khủng hoảng, và những tin đồn về nguy cơ mất việc của Nagelsmann ngày càng lan rộng.

Hồi tháng 1, HLV Nagelsmann bất ngờ được DFB gia hạn hợp đồng, để tiếp tục dẫn dắt tuyển Đức đến hết Euro 2028. Song, nhiều thành viên Liên đoàn bóng đá Đức đang hối hận với quyết định này.

Theo kế hoạch ban đầu, Nagelsmann chỉ được bổ nhiệm với hợp đồng ngắn hạn để thay thế Hansi Flick vào tháng 9/2023, để nắm đội ở Euro 2024 trên sân nhà. Những trận đấu tiếp theo của tuyển Đức sẽ đóng vai trò quyết định đến tương lai Nagelsmann.

Trận thua trên sân Slovakia là thất bại đầu tiên của tuyển Đức trên sân khách trong lịch sử vòng loại World Cup. Tuyển Đức còn lập kỷ lục buồn với chuỗi ba thất bại liên tiếp ở các giải chính thức - điều chưa từng xảy ra. Hồi tháng 6, thầy trò Julian Nagelsmann thua Bồ Đào Nha 1-2 ở bán kết rồi thua Pháp 0-2 ở trận tranh hạng Ba UEFA Nations League.