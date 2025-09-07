Sunderland tạo hiện tượng

Sunderland quyết tâm trở thành một thế lực của Premier League ngay trong mùa đầu thăng hạng trở lại giải đấu cao nhất nước Anh.

Sunderland cho thấy tham vọng trở thành một thế lực tại Premier League.

Sau 3 vòng đầu Premier League 2025/26, Sunderland giành 2 chiến thắng, đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. The Times bình luận Sunderland là một trong những đội gây bất ngờ lớn nhất sau tháng đầu tiên của Premier League mùa giải mới.

Dưới sự dẫn dắt của chủ sở hữu trẻ tuổi, Kyril Louis-Dreyfus, câu lạc bộ có biệt danh “Mèo Đen” thể hiện tham vọng lớn ngay mùa đầu trở lại Premier League, chứ không đơn thuần chỉ muốn trụ hạng.

Với những động thái chuyển nhượng táo bạo, họ khiến nhiều CLB lớn ở châu Âu phải ngỡ ngàng. Một ví dụ điển hình cho tham vọng của Sunderland là việc thuyết phục thành công tiền vệ Granit Xhaka rời Bayer Leverkusen.

Xhaka đồng ý từ bỏ cơ hội chơi ở Champions League mùa này, để gia nhập đội bóng vừa thăng hạng từ Championship. Thậm chí, Sunderland đánh bại cả AC Milan và các CLB của Saudi Arabia trong vụ Xhaka.

Xhaka nhanh chóng để lại dấu ấn ở Sunderland.

Kết thúc phiên chợ hè 2025, Sunderland chi tổng cộng khoảng 150 triệu bảng cho 14 cầu thủ, nằm trong top 10 CLB chi mạnh tay nhất châu Âu hè này, vượt mặt nhiều đại gia từ Serie A hay La Liga.

Dẫu vậy, số tiền thu về từ việc bán các cầu thủ như Jobe Bellingham (tới Borussia Dortmund) và Tommy Watson (tới Brighton) đạt khoảng 50 triệu bảng, đưa chi tiêu ròng của đội về mức 100 triệu bảng. Điều đó giúp Sunderland vẫn còn ngân sách tài chính, đủ để tiếp tục chiêu mộ tân binh vào tháng 1/2026 nếu cần.