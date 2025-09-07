Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Maguire đổi đời nếu sang Saudi Arabia

  • Chủ nhật, 7/9/2025 09:33 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Trung vệ của Manchester United thu hút sự quan tâm từ các câu lạc bộ Saudi Pro League, trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng hè của Saudi Arabia mở cửa đến ngày 23/9.

Khả năng ra đi của Maguire đang được bàn tán sôi nổi.

Theo The Times, Maguire xem xét khả năng rời Manchester United, sau khi nhận lời đề nghị mới nhất từ Saudi Pro League. Cựu sao Leicester City được hai CLB Saudi Arabia đề nghị mức lương lên đến 350.000 bảng/tuần, cao gấp 2,5 lần thu nhập hiện tại ở MU.

Hậu vệ 32 tuổi hiện chỉ nhận 150.000 bảng/tuần tại Old Trafford sau đợt giảm lương hồi năm ngoái. Kỳ chuyển nhượng của bóng đá Anh và các giải lớn ở châu Âu đã khép lại vào ngày 1/9, nhưng mùa hè mua sắm của Saudi Arabia chỉ kết thúc vào ngày 23/9, tạo cơ hội để Maguire chia tay Old Trafford nếu muốn.

Trước đó, Manchester United từng từ chối nhiều lời đề nghị mua Maguire trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025. Trong số các CLB quan tâm Maguire, có 3 đội đến từ Premier League và 2 đội bóng khác ở châu Âu.

Hồi tháng 1, MU kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm trong hợp đồng của Maguire để tránh mất cầu thủ theo dạng tự do vào cuối mùa. Tuyển thủ Anh từng được dự đoán không có chỗ đứng dưới thời HLV Amorim. Tuy nhiên, Maguire sau đó cho thấy sự chuyên nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ mỗi khi vào sân.

Tuyển Đức cân nhắc sa thải Nagelsmann

HLV Julian Nagelsmann đang nhận áp lực lớn sau những màn trình diễn đáng thất vọng của tuyển Đức, thậm chí có nguy cơ chiến lược gia này bị sa thải.

3 giờ trước

Thần đồng 15 tuổi Arsenal lập kỷ lục

Tài năng trẻ Max Dowman tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi phá vỡ kỷ lục tại đội U19 Anh, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp sau lần ra mắt đội một Arsenal.

3 giờ trước

Sabalenka làm nên lịch sử ở US Open

Rạng sáng 7/9, Aryna Sabalenka xuất sắc bảo vệ danh hiệu US Open với chiến thắng 6-3, 7-6 trước Amanda Anisimova trong trận chung kết nội dung đơn nữ.

4 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Maguire Leicester Saudi Arabia

  • Leicester City

    Leicester City

    Leicester City Football Club, còn được biết đến là The Foxes, là một đội bóng chuyên nghiệp ở Anh đặt trụ sở tại sân vận động King Power ở Leicester. Lần đầu tiên trong lịch sử 132 năm, Leicester vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-16

    • Thành lập: 1884
    • Sân vận động: King Power

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý