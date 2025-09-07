Maguire đổi đời nếu sang Saudi Arabia

Trung vệ của Manchester United thu hút sự quan tâm từ các câu lạc bộ Saudi Pro League, trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng hè của Saudi Arabia mở cửa đến ngày 23/9.

Khả năng ra đi của Maguire đang được bàn tán sôi nổi.

Theo The Times, Maguire xem xét khả năng rời Manchester United, sau khi nhận lời đề nghị mới nhất từ Saudi Pro League. Cựu sao Leicester City được hai CLB Saudi Arabia đề nghị mức lương lên đến 350.000 bảng/tuần, cao gấp 2,5 lần thu nhập hiện tại ở MU.

Hậu vệ 32 tuổi hiện chỉ nhận 150.000 bảng/tuần tại Old Trafford sau đợt giảm lương hồi năm ngoái. Kỳ chuyển nhượng của bóng đá Anh và các giải lớn ở châu Âu đã khép lại vào ngày 1/9, nhưng mùa hè mua sắm của Saudi Arabia chỉ kết thúc vào ngày 23/9, tạo cơ hội để Maguire chia tay Old Trafford nếu muốn.

Trước đó, Manchester United từng từ chối nhiều lời đề nghị mua Maguire trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025. Trong số các CLB quan tâm Maguire, có 3 đội đến từ Premier League và 2 đội bóng khác ở châu Âu.

Hồi tháng 1, MU kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm trong hợp đồng của Maguire để tránh mất cầu thủ theo dạng tự do vào cuối mùa. Tuyển thủ Anh từng được dự đoán không có chỗ đứng dưới thời HLV Amorim. Tuy nhiên, Maguire sau đó cho thấy sự chuyên nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ mỗi khi vào sân.