Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU kiếm bộn tiền vụ Hojlund

  • Thứ năm, 1/1/2026 18:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

MU đón nhận nguồn tài chính đáng kể sau khi xác nhận Napoli sẽ kích hoạt điều khoản mua đứt tiền đạo Rasmus Hojlund.

MU bỏ túi tới 50 triệu euro từ thương vụ Hojlund.

Truyền thông Anh đồng loạt khẳng định thương vụ gần như hoàn tất và chỉ còn chờ những thủ tục cuối cùng để được thông qua trong năm 2026. Bất chấp những nghi ngại xoay quanh tình hình tài chính, Napoli cam kết thực hiện nghĩa vụ mua đứt Hojlund.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận tổng giá trị thương vụ lên tới 50 triệu euro, bao gồm 44 triệu euro phí chuyển nhượng cố định và 6 triệu euro mà Napoli trả trước đó với hợp đồng mượn cầu thủ trong một năm.

"Đây là tin rất tốt cho MU. Napoli xác nhận nghĩa vụ mua đứt Hojlund và điều này chắc chắn sẽ xảy ra vào năm 2026. MU sẽ thu về 50 triệu euro. Đây là số tiền rất quan trọng để đội bóng Anh tái thiết đội hình", Romano thông tin thêm.

Khoản tiền là cú hích lớn cho HLV Ruben Amorim trong bối cảnh MU cần nguồn vốn để tái đầu tư mạnh mẽ vào đội hình. Không chỉ Hojlund, "Quỷ đỏ" còn đứng trước cơ hội gia tăng ngân sách từ việc bán đứt Marcus Rashford, đồng thời hưởng lợi từ điều khoản chia sẻ lợi nhuận trong hợp đồng của Mason Greenwood.

Ở chiều ngược lại, kế hoạch mua sắm của MU cũng dần lộ diện. Carlos Baleba của Brighton là mục tiêu hàng đầu cho tuyến giữa. Khả năng hoàn tất thương vụ này ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 là không cao, nhưng MU vẫn duy trì các cuộc trao đổi và sẵn sàng hành động nếu cơ hội phù hợp xuất hiện.

Rashford không thèm nhắc tới MU

Marcus Rashford khép lại năm 2025 bằng thông điệp cá nhân cảm xúc trên mạng xã hội, nhưng hoàn toàn phớt lờ MU.

8 giờ trước

Chuyện gì xảy ra với Cunha

Người hâm mộ MU bức xúc với hành động phản ứng của Matheus Cunha sau trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước Wolves rạng sáng 31/12.

12 giờ trước

MU sai quá nhiều

Khác HLV, khác sơ đồ, nhưng khủng hoảng vẫn lặp lại. Vấn đề của MU chưa bao giờ nằm ở hệ thống chiến thuật.

14 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Hojlund Napoli Hojlund

  • Napoli

    Napoli

    Società Sportiva Calcio Napoli, được biết đơn giản với cái tên Napoli, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Ý. Napoli đã vô địch Serie A 2 lần, vào năm 1986-87 và 1989-90. Họ cũng vô địch Coppa Italia 5 lần, và ở đấu trường châu lục họ vô địch cúp UEFA vào năm 1988-89. Napoli cũng là câu lạc bộ thành công nhất ở miền Nam nước Ý và đội bóng có số fan nhiều thứ 4 ở nước này.

    • Thành lập: 1926
    • Biệt danh: Partenopei
    • Sân vận động: Stadio San Paolo, Naples, Ý

Đọc tiếp

Bruno Fernandes la so mot o MU hinh anh

Bruno Fernandes là số một ở MU

6 phút trước 19:00 1/1/2026

0

Khi Manchester United loay hoay tìm bản sắc, Bruno Fernandes lặng lẽ làm điều quen thuộc nhất: tạo ra khác biệt bằng những con số không ai theo kịp.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý