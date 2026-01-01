MU kiếm bộn tiền vụ Hojlund

MU đón nhận nguồn tài chính đáng kể sau khi xác nhận Napoli sẽ kích hoạt điều khoản mua đứt tiền đạo Rasmus Hojlund.

MU bỏ túi tới 50 triệu euro từ thương vụ Hojlund.

Truyền thông Anh đồng loạt khẳng định thương vụ gần như hoàn tất và chỉ còn chờ những thủ tục cuối cùng để được thông qua trong năm 2026. Bất chấp những nghi ngại xoay quanh tình hình tài chính, Napoli cam kết thực hiện nghĩa vụ mua đứt Hojlund.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận tổng giá trị thương vụ lên tới 50 triệu euro, bao gồm 44 triệu euro phí chuyển nhượng cố định và 6 triệu euro mà Napoli trả trước đó với hợp đồng mượn cầu thủ trong một năm.

"Đây là tin rất tốt cho MU. Napoli xác nhận nghĩa vụ mua đứt Hojlund và điều này chắc chắn sẽ xảy ra vào năm 2026. MU sẽ thu về 50 triệu euro. Đây là số tiền rất quan trọng để đội bóng Anh tái thiết đội hình", Romano thông tin thêm.

Khoản tiền là cú hích lớn cho HLV Ruben Amorim trong bối cảnh MU cần nguồn vốn để tái đầu tư mạnh mẽ vào đội hình. Không chỉ Hojlund, "Quỷ đỏ" còn đứng trước cơ hội gia tăng ngân sách từ việc bán đứt Marcus Rashford, đồng thời hưởng lợi từ điều khoản chia sẻ lợi nhuận trong hợp đồng của Mason Greenwood.

Ở chiều ngược lại, kế hoạch mua sắm của MU cũng dần lộ diện. Carlos Baleba của Brighton là mục tiêu hàng đầu cho tuyến giữa. Khả năng hoàn tất thương vụ này ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 là không cao, nhưng MU vẫn duy trì các cuộc trao đổi và sẵn sàng hành động nếu cơ hội phù hợp xuất hiện.